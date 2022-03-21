Проверка выявила нарушения при ремонте общежития ПГУТИ

В Самаре завершена выездная проверка качества капитального ремонта общежития ПГУТИ, которую проводило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в понедельник, 21 марта.

"Как я и предполагал, проверка вскрыла десятки грубейших нарушений. Не выполнено множество работ, предусмотренных госконтрактом. Произведена замена качественных материалов на дешевые. Часть помещений осталось без ремонта. Несмотря на это, руководство ПГУТИ подписало подложные акты, что является чистой воды преступлением", — пишет депутат.

Александр Хинштейн подчеркнул, что был инициатором, как самого ремонта, так проверки — когда выяснилось, что на выделенные из федерального бюджета средства "вместо качественного ремонта выполнена чистой воды халтуры, а верхние этажи — не ремонтировались вовсе".

"В ближайшее время акты будут направлены в прокуратуру. Не сомневаюсь, что последует возбуждение уголовного дела. Со своей стороны буду контролировать ситуацию и дальше", — отметил депутат.

Напомним, что ранее комиссия Минцифры РФ, Генпрокуратуры и Госфинконтроля России инициировала проверку расходования средств федерального бюджета при ремонте общежития № 1 Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

Такое решение было принято в четверг, 3 марта, в ходе осмотра здания во время его торжественного открытия. Здание института находится в Самаре на ул. Ерошевского, 53а и давно нуждается в ремонте, поскольку было построено еще в 1961 г., но до того капитально не обновлялось ни разу.

На этот ремонт при содействии председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александра Хинштейна было выделено свыше 46 млн руб. из бюджета Минцифры РФ.