Расследованием скандала с ремонтом общежития ПГУТИ в Самаре займется прокуратура

Комиссия Минцифры РФ, Генпрокуратура и Госфинконтроль России проверят расходование средств федерального бюджета при ремонте общежития № 1 Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).
Такое решение было принято в четверг, 3 марта, в ходе осмотра здания. Сегодня должно было состояться торжественное открытие обновленного общежития ПГУТИ, расположенного в Самаре на ул. Ерошевского, 53а. Здание нуждалось в ремонте, поскольку было построено еще в 1961 г., но до этого капитально не обновлялось ни разу.
На этот ремонт при содействии председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александра Хинштейна было выделено свыше 46 млн руб. из бюджета Минцифры РФ. На эти деньги должны были восстановить систему отопления и электроснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения, канализацию; отремонтировать фасад и кровлю, заменить окна; произвести внутреннюю отделку помещений.
Однако в ходе осмотра объекта выяснилось, что большая часть этих работ выполнена лишь "на бумаге": ремонт с большими нарушениями произведен лишь на первом и втором этаже здания, при этом третий и четвертый — не отремонтированы вовсе. Те помещения, которые внешне выглядят как отремонтированные, по факту нуждаются в повторном ремонте: в туалете не везде заменена плитка, не до конца "запенены" пластиковые окна, из стен торчит электропроводка, линолеум залит краской, новые трубы протекают.
По итогам осмотра Александр Хинштейн заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру и Госфинконтроль на предмет тщательных проверок расходования вузом средств федерального бюджета.
Директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Антон Привезенцев, в свою очередь, организует инспекцию по линии Минцифры РФ. От руководства вуза уже затребованы все документы о "проведенном" ремонте.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа