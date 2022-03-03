16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
5 марта состоится финальный пресс-тур турпроекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" Расследованием скандала с ремонтом общежития ПГУТИ в Самаре займется прокуратура В Самаре перестали работать "Прибывалка" и "Яндекс. Транспорт" Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны В Самарской области с 4 по 9 марта изменится расписание электричек

Общество

Расследованием скандала с ремонтом общежития ПГУТИ в Самаре займется прокуратура

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комиссия Минцифры РФ, Генпрокуратура и Госфинконтроль России проверят расходование средств федерального бюджета при ремонте общежития № 1 Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

Такое решение было принято в четверг, 3 марта, в ходе осмотра здания. Сегодня должно было состояться торжественное открытие обновленного общежития ПГУТИ, расположенного в Самаре на ул. Ерошевского, 53а. Здание нуждалось в ремонте, поскольку было построено еще в 1961 г., но до этого капитально не обновлялось ни разу.

На этот ремонт при содействии председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александра Хинштейна было выделено свыше 46 млн руб. из бюджета Минцифры РФ. На эти деньги должны были восстановить систему отопления и электроснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения, канализацию; отремонтировать фасад и кровлю, заменить окна; произвести внутреннюю отделку помещений.

Однако в ходе осмотра объекта выяснилось, что большая часть этих работ выполнена лишь "на бумаге": ремонт с большими нарушениями произведен лишь на первом и втором этаже здания, при этом третий и четвертый — не отремонтированы вовсе. Те помещения, которые внешне выглядят как отремонтированные, по факту нуждаются в повторном ремонте: в туалете не везде заменена плитка, не до конца "запенены" пластиковые окна, из стен торчит электропроводка, линолеум залит краской, новые трубы протекают.

По итогам осмотра Александр Хинштейн заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру и Госфинконтроль на предмет тщательных проверок расходования вузом средств федерального бюджета.

Директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Антон Привезенцев, в свою очередь, организует инспекцию по линии Минцифры РФ. От руководства вуза уже затребованы все документы о "проведенном" ремонте.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3