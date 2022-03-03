Расследованием скандала с ремонтом общежития ПГУТИ в Самаре займется прокуратура

Комиссия Минцифры РФ, Генпрокуратура и Госфинконтроль России проверят расходование средств федерального бюджета при ремонте общежития № 1 Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

Такое решение было принято в четверг, 3 марта, в ходе осмотра здания. Сегодня должно было состояться торжественное открытие обновленного общежития ПГУТИ, расположенного в Самаре на ул. Ерошевского, 53а. Здание нуждалось в ремонте, поскольку было построено еще в 1961 г., но до этого капитально не обновлялось ни разу.

На этот ремонт при содействии председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александра Хинштейна было выделено свыше 46 млн руб. из бюджета Минцифры РФ. На эти деньги должны были восстановить систему отопления и электроснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения, канализацию; отремонтировать фасад и кровлю, заменить окна; произвести внутреннюю отделку помещений.

Однако в ходе осмотра объекта выяснилось, что большая часть этих работ выполнена лишь "на бумаге": ремонт с большими нарушениями произведен лишь на первом и втором этаже здания, при этом третий и четвертый — не отремонтированы вовсе. Те помещения, которые внешне выглядят как отремонтированные, по факту нуждаются в повторном ремонте: в туалете не везде заменена плитка, не до конца "запенены" пластиковые окна, из стен торчит электропроводка, линолеум залит краской, новые трубы протекают.

По итогам осмотра Александр Хинштейн заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру и Госфинконтроль на предмет тщательных проверок расходования вузом средств федерального бюджета.

Директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Антон Привезенцев, в свою очередь, организует инспекцию по линии Минцифры РФ. От руководства вуза уже затребованы все документы о "проведенном" ремонте.