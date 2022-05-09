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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Победы

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Этого праздника — самого близкого, самого дорогого сердцу каждого из нас — мы всегда ждем с особым волнением. Вот уже почти восемь десятилетий он несет в себе радость и боль, напоминая о том далеком майском дне, когда была поставлена окончательная точка в разгроме фашистской Германии и ее сателлитов. Ценой героических усилий и величайших жертв нашему народу удалось совершить, казалось бы, невозможное — уничтожить ненавистного врага и избавить мир от коричневой чумы", — сказал глава региона.

Однако, как отметил губернатор, ростки тех человеконенавистнических идей Третьего рейха сегодня вновь дали о себе знать. По его словам, "их проявления мы видим в попытках исказить правду о войне, пересмотреть ее итоги, героизации нацистов и их приспешников. При попустительстве и поддержке "коллективного Запада" неофашизм фактически стал частью государственной идеологии Украины и стран Прибалтики. Поэтому наш долг — поставить этому абсолютному злу надежный заслон, в какие бы "демократические одежды" оно ни рядилось".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что спустя 77 лет после Великой Победы наша держава вновь противостоит нацизму, под санкционным давлением, в условиях беспрецедентной информационной войны и разгула русофобии защищает национальные интересы, свободу, суверенитет и целостность России.

"Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее. Ведь мы — россияне, и за нами — правда. Сломить нас не удавалось еще никому. Это в нашем национальном характере, в нашей крови, в тех идеалах, традициях и святынях, которые на века завещаны нам поколением победителей. И потому так актуально звучат слова нашего президента Владимира Владимировича Путина: "Коллективный Запад и пятая колонна привыкли, что все продается и покупается, но они плохо знаю Россию и ее историю — она никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии", — заявил глава губернии.

Дмитрий Азаров обратился к ветеранам: "Дорогие ветераны! Ваше мужество, стойкость, любовь к родной земле, готовность к самопожертвованию ради ее блага навсегда останутся для нас и наших потомков непревзойденным примером высоты человеческого духа, неустрашимости перед лицом величайших испытаний, веры в Победу. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для ее настоящего и будущего".

Глава губернии пожелал всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях во имя величия и процветания Самарской области и всей России.

"С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!, — подытожил губернатор.

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