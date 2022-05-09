Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Победы

В понедельник, 9 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Этого праздника — самого близкого, самого дорогого сердцу каждого из нас — мы всегда ждем с особым волнением. Вот уже почти восемь десятилетий он несет в себе радость и боль, напоминая о том далеком майском дне, когда была поставлена окончательная точка в разгроме фашистской Германии и ее сателлитов. Ценой героических усилий и величайших жертв нашему народу удалось совершить, казалось бы, невозможное — уничтожить ненавистного врага и избавить мир от коричневой чумы", — сказал глава региона.
Однако, как отметил губернатор, ростки тех человеконенавистнических идей Третьего рейха сегодня вновь дали о себе знать. По его словам, "их проявления мы видим в попытках исказить правду о войне, пересмотреть ее итоги, героизации нацистов и их приспешников. При попустительстве и поддержке "коллективного Запада" неофашизм фактически стал частью государственной идеологии Украины и стран Прибалтики. Поэтому наш долг — поставить этому абсолютному злу надежный заслон, в какие бы "демократические одежды" оно ни рядилось".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что спустя 77 лет после Великой Победы наша держава вновь противостоит нацизму, под санкционным давлением, в условиях беспрецедентной информационной войны и разгула русофобии защищает национальные интересы, свободу, суверенитет и целостность России.
"Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее. Ведь мы — россияне, и за нами — правда. Сломить нас не удавалось еще никому. Это в нашем национальном характере, в нашей крови, в тех идеалах, традициях и святынях, которые на века завещаны нам поколением победителей. И потому так актуально звучат слова нашего президента Владимира Владимировича Путина: "Коллективный Запад и пятая колонна привыкли, что все продается и покупается, но они плохо знаю Россию и ее историю — она никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии", — заявил глава губернии.
Дмитрий Азаров обратился к ветеранам: "Дорогие ветераны! Ваше мужество, стойкость, любовь к родной земле, готовность к самопожертвованию ради ее блага навсегда останутся для нас и наших потомков непревзойденным примером высоты человеческого духа, неустрашимости перед лицом величайших испытаний, веры в Победу. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для ее настоящего и будущего".
Глава губернии пожелал всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях во имя величия и процветания Самарской области и всей России.
"С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!, — подытожил губернатор.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость