Оператор билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров

Специалисты компании "ВымпелКом" разрабатывают обучающую платформу, которая при помощи речевой аналитики позволит оценивать сотрудников колл-центров, анализировать их ошибки, а также совершенствовать процесс обслуживания клиентов, сообщил директор по продуктам и технологиям больших данных билайн Константин Романов.

"Сейчас мы активно разрабатываем сервис, который транскрибирует аудио в текст, а потом анализирует его содержание. Решение позволит сотрудникам оттачивать навыки коммуникации на голосовом тренажере, через обучение улучшать качество обслуживания клиента", — сказал Романов.

Он уточнил, что с помощью модели, которая будет встроена в рабочие системы, сотрудник сможет обучаться даже в процессе работы: после каждого настоящего разговора платформа будет давать ему оценку, подсвечивать пробелы и ошибки, подсказывать, какую информацию надо изучить, чтобы не допускать ошибок в будущем. Сотрудник получит возможность видеть свои точки роста, а также весь процесс обслуживания клиентов в контакт-центре станет прозрачен за счет аудиоаналитики.

Отдельно команда реализует блок тестирования навыков сотрудников в формате "тайного покупателя". В процессе работы сотруднику поступает звонок от робота, который движется по заданному сценарию, качество отработки которого необходимо проверить. В зависимости от ответов сотрудника развивается диалог, а по итогам сотрудник получает результаты тестирования.

"Платформа генерирует сценарии, которые позволяют сотруднику погрузиться в ситуацию, когда с ним "говорит" настоящий клиент. В процессе обучения в сценариях меняются характер коммуникации, интонация и голос. Специалист, в свою очередь, решает возможные "конфликты", определяет "потребности" клиентов и получает необходимую информацию для изучения", — пояснил Романов.