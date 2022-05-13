Дмитрий Азаров - о Валерии Гришко: "Он вписал свое имя в историю отечественной культуры"

12 мая не стало художественного руководителя Самарского академического театра драмы Валерия Гришко. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования всем родным, коллегам и поклонникам его творчества, а также поделился воспоминаниями о выдающемся российском режиссере и актере.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что Валерию Викторовичу удалось не только сохранить все волжские традиции самарского драмтеатра, но и найти новые уникальные грани труппы. Самарские артисты "засияли" на сцене с новой яркостью благодаря гениальному режиссеру.
"Валерий Викторович Гришко - замечательный актер и режиссер, он вписал свое имя в историю отечественной культуры, кинематографа, российского театра. Став главным режиссером, а в дальнейшем и художественным руководителем Самарского драматического театра, он стал продолжателем славных традиций нашего театра. Но, конечно, нашел новый нерв, новый взгляд, переосмыслил многое вместе с артистами труппы и поклонниками театрального искусств", - отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что Валерий Гришко смог завоевать любовь зрителей и коллег по сцене по всей России. Благодаря удивительному таланту, исключительным человеческим качествам и неиссякаемой энергии он известен и за рубежом. Гениальный актер и режиссер запомнится всем как человек, который спешил и хотел жить "на полную" и заряжал всех своим душевным теплом. Дмитрий Азаров отметил, что именно так Гришко жил до последней минуты - посвящал всю свою жизнь творчеству и театру. И даже, заболев, он ставил свое "детище" превыше себя и отдавал последние силы культуре.
"Ни на минуту он не задумался о себе больше, чем о творчестве. Даже находясь на больничной койке, он продолжал творить, репетировать. Валерий Викторович за все годы своего творчества в родной для меня Самаре стал очень близким человеком не только мне, но и многим жителям нашего города. Сегодня очень сложно представить Самарский драматический театр без него, без его постановок, неожиданных ходов, требовательности и таланта", - отметил губернатор.
Глава региона выразил надежду, что все ученики Валерия Гришко понимают, какая на них сегодня легла колоссальная ответственность: "Я очень надеюсь, что его ученики - а Валерий Викторович был блестящим наставником, педагогом - продолжат дело, творчество своего учителя, и имя Самарского драматического театра будет звучать гордо, ярко в театральной жизни страны".
Дмитрий Азаров отметил, что для него уход из жизни Валерия Гришко - большая личная потеря. "Мне будет очень не хватать наших с ним бесед, жарких обсуждений новых проектов развития театра, его переустройства, просто честных и откровенных разговоров на самые разные темы развития нашей страны, региона, города, культуры. С его уходом я потерял близкого для себя человека. Но благодарную память о Валерии Викторовиче Гришко я пронесу с собой всегда", - подчеркнул губернатор.
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