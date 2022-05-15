14 человек тушили пожар на эстакаде в Тольятти

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В субботу, 14 мая, около 15:58, начался пожар на ул. Юбилейной, 43 в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.