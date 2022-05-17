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МТС оцифровала главную экспозицию старейшего музея Самары

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "МТС" совместно с самарским областным историко-краеведческим музеем им. П.В.Алабина создали виртуальный музейный тур: 37 круговых панорам залов музея, 30 видеороликов и 130 фотографий, запечатлевших самые интересные выставочные объекты. Проект под названием "Музей 360°" позволит посетителям увидеть знакомые экспонаты с необычных ракурсов и сохранит доступность постоянной экспозиции на время реконструкции музея.

Фото: предоставлено МТС

Проект реализован в рамках федеральной социальной программы МТС "Культурный код", целью которого является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: сохранение памятников культуры, поддержка уникальных региональных выставок и арт-объектов. Для создания виртуального музейного тура был выбран историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина - один из старейших музеев Поволжья, располагающий богатыми археологическими, естественнонаучными, историко-бытовыми и этнографическими коллекциями и неизменно привлекающий туристов.

В виртуальную версию музея им. П.В.Алабина вошли его четыре основные экспозиции: "От морского ящера до степного сурка" (о природе Самарской области), этнографическая выставка "Четыре стола: жизненный круг народов Поволжья", "Операция "Большой террор" и "Перекрестки самарской истории". Они будут закрыты на период реконструкции музея, которая запланирована в 2022 году, а создание цифровой копии сохранит их доступными для публики. Цифровая версия размещена для просмотра на сайте историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина. С ней в любое время смогут познакомиться жители Самарской области, других регионов России и разных стран.

Реализация проекта заняла около пяти месяцев. Было сделано 37 круговых панорам, 130 фотографий фрагментов витрин и экспонатов, чтобы посетитель смог разглядеть все подробности выставленных артефактов. 30 экспонатов было снято на видео, в том числе с использованием технологий макросъемки. Для создания виртуального тура использовались съемки с помощью дрона, что позволит посетителям увидеть самые интересные объекты - в их числе макет плиозавра и спускаемый аппарат биоспутника - с непривычных ракурсов. Виртуальная экскурсия сопровождается информационными справками об отдельных частях экспозиции и особо ценных и интересных предметах коллекции.

"Экспозиция каждого краеведческого музея - это важная часть городской памяти, и создание новой предполагает коренное обновление музея. Замечательно, что благодаря компании "МТС" у нас появился шанс впервые в истории Самарского областного краеведческого музея сохранить экспозицию полностью в таком - цифровом - виде. Можно будет продолжать ходить по любимым выставкам, когда физически их уже не будет, таким виртуальным образом мы "музеефицируем" наш музей", - отметил Андрей Кочетков, директор Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина.

"МТС не первый год реализует проекты, направленные одновременно на привлечение внимания к значимым историческим и культурным объектам региона и продвижение цифровых сервисов. В их числе - интерактивный гид "Виртуальная прогулка", запущенный в Самаре, Тольятти и Сызрани, онлайн-энциклопедия Самарской Луки, цифровые выставки, посвященные страницам истории Самары. Новый проект поможет не только сохранить старейшую экспозицию, но с помощью современных технологий и увлечь историей края молодую аудиторию", - прокомментировал Александр Меламед, директор МТС в Самарской области.

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