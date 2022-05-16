Дмитрий Азаров поручил активнее предлагать бизнесу и населению антисанкционные меры поддержки

В понедельник, 16 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики региона. Участие в нем приняли руководители министерств, надзорных ведомств, главы муниципальных образований, представители общественных объединений.

Ключевыми вопросами для обсуждения стали меры поддержки экономики, принятые на региональном и федеральном уровне, ситуация на системообразующих промышленных предприятиях Самарской области, доступность товаров первой необходимости и лекарственных препаратов и реализация мероприятий по поддержке занятости.

Предприятия и организации Самарской области - представители как крупного бизнеса, так малого и среднего предпринимательства - продолжают активно использовать финансовые меры поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. О том, насколько эти меры востребованы, свидетельствуют цифры, которые озвучил в своем докладе министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Так, на получение льготных кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства региона на данный момент подано более 4 тыс. заявок на общую сумму почти 70 млрд руб., из них одобрены 1064 заявки на сумму 45 млрд рублей.

При этом на получение льготных кредитов организациями региона, входящими в перечень системообразующих организаций российской экономики, поданы 22 заявки на общую сумму более 26,5 млрд руб., из них 14 заявок на сумму почти 20 млрд руб. одобрены.

Кроме того, с начала 2022 года Гарантийный Фонд Самарской области заключил восемь договоров поручительства на сумму 33,5 млн руб., что позволило предпринимателям привлечь кредиты на сумму 255 млн рублей.

В Самарской области продолжается реализация регионального плана первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития в условиях внешнего санкционного давления. Дмитрий Богданов проинформировал о дополнительных мерах поддержки экономики, в том числе о том, что в регионе был создан центр импортозамещения, внесены изменения в налоговые требования в целях поддержки развития территорий опережающего социально-экономического развития и других.

"Приняты шесть пакетов антисанкционных мер поддержки экономики ", - напомнил Дмитрий Азаров, поручив профильным министерствам к следующему заседанию штаба подготовить полную информацию о помощи, оказанной предприятиям региона.

О ситуации на системообразующих предприятиях Самарской области в сфере промышленного производства доложил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Олег Волков. Он сообщил, что на АвтоВАЗе с 16 по 20 мая объявлен простой в связи с отсутствием комплектующих. В конце апреля у АвтоВАЗа возникли проблемы с поставками блоков ABS от нового поставщика - китайской компании "Тринова". Поставки осуществляться не могут, так как одно из производств субкомпонентов находится в Шанхае, а там из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции объявлен жесткий локдаун.

Отдельно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона доложил о ситуации на предприятии "Самаравтожгут". По поручению губернатора на предприятии реализуется план мероприятий по стабилизации ситуации. Как сообщил Олег Волков, получен положительный ответ от Самарской кабельной компании о возможности заключения договора поставки автомобильных проводов. Заключение данного договора позволит увеличить надежность поставок и сократить издержки на логистику, а также замкнуть производственный цикл в рамках нашего региона.

Завершен отбор для предоставления субсидии в целях возмещения затрат на выплату заработной платы сотрудникам. Выплата будет осуществлена до конца мая. Кроме того, сейчас предприятие завершает оформление заявки на получение льготного займа в размере 20 млн. руб.

Также завершена опережающая закупка автожгутов на склад АО "АвтоВАЗ", а благодаря поддержке министерства между Самараавтожгутом и КАМАЗом заключен договор на поставку автожгутов с июня до 2025 года на сумму 40 млн руб. в год.

"По остальным отраслям промышленности (химическая отрасль, ОПК, тяжелое и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковая отрасль, металлургия, фармацевтика и другим) ситуация остается стабильной. Проблем с поставками сырья и сбытом готовой продукции нет. Производственные планы выполняются", - подчеркнул Олег Волков.

Губернатор задал вопрос о ряде компаний, которые обращались за поддержкой. В частности, на одной из встреч к главе региона обратилось руководство компании по производству компрессоров "Август".

"Мы договаривались, что сопроводим эту работу, окажем содействие в подготовке необходимых документов в рамках инвестиционного проекта по производству компрессоров", - сказал глава региона, напомнив, что уже в июне компания планировала начать изготавливать опытные образцы продукции.

Исполняющий обязанности главы ведомства проинформировал, что были подготовлены документы на получение субсидии, поддержка оказывается. Дмитрий Азаров поручил постоянно контролировать этот вопрос.

Торгово-промышленная палата Самарской области с самого начала введения санкций мониторит ситуацию в бизнесе и оказывает содействие предпринимателям, которые столкнулись с негативными последствиями. Президент ТПП СО Валерий Фомичев подчеркнул, что работа в режиме повышенной интенсивности ведется, прежде всего, по направлениям регулирования форс-мажорных ситуаций и оформления экспортных документов.

"В этот период все предприниматели должны чувствовать нашу заботу, уважение и внимание. Вместе с министерством, с коллегами на муниципальном уровне самым внимательным образом нужно рассмотреть все вопросы, которые есть у бизнеса", - подчеркнул губернатор.

О ситуации на рынке труда и реализации мероприятий по поддержке занятости на территории Самарской области доложила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина. Она сообщила, что уровень регистрируемой безработицы с конца января текущего года сохраняется на прежнем уровне - 0,7%. Количество открытых вакансий в регионе составляет 42681 единицу.

С апреля была начата реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Напомним, Самарской области на поддержку занятости было выделено 711,4 млн. рублей. "В апреле фактическая численность участников мероприятия по организации временной занятости уже составила 3,5 тыс. работников 25 организаций. В мае запланировано временное трудоустройство 26753 человек из 35 региональных предприятий, к временным работам уже приступили работники ряда предприятий. Большая часть участников - 84% - приходится на АО "АвтоВАЗ", еще 5% - на предприятия, производящие автокомпоненты", - сообщила Ирина Никишина.

По информации министра труда, заявки на организацию общественных работ подали 148 предприятий для трех тысяч человек. В организацию общественных работ активно включились все муниципалитеты региона, которые проводят работы по уборке, озеленению территорий городских округов и муниципальных районов.

В рамках организации профессионального обучения работников промышленных предприятий заключено 21 соглашение на обучение 2704 работников. На данный момент к обучению уже приступили 108 работников АвтоВАЗа.

Ситуация на потребительском рынке Самарской области стабилизировалась. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Олег Волков. Продажи сахара и гречки по сравнению с предыдущей неделей упали еще на 18%, ажиотажного спроса нет, как нет и дефицита. Товарные запасы в торговых сетях соответствуют уровню спроса в нормальных условиях.

"Распределительные центры всех федеральных торговых сетей работают в штатном режиме. Поступающая от поставщиков продукция в плановом режиме отгружается в магазины", - заверил Олег Волков.

Также исполняющий обязанности главы министерства промышленности и торговли сообщил, что в регионе продолжается работа по заключению соглашений о фиксации наценок на социально значимые товары с торговыми сетями муниципального уровня. На сегодняшний день подписано уже 22 таких соглашения.

Кроме того, региональным минпромторгом совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разработан план мероприятий по сдерживанию цен на социально значимые товары на потребительском рынке Самарской области на 2022 год, предусматривающий развитие ярмарочной и нестационарной торговли, производства сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области, на территории Самарской области.

Цены на лекарственные препараты также остаются стабильными. Министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил об отсутствии ажиотажного спроса на лекарственные препараты. Отметил глава ведомства и снижение количества обращений граждан по вопросу цен и наличия в розничной продаже.

"Тема крайне важна, крайне чувствительна. И реакция, соответственно, должна быть быстрой и, если это необходимо, жесткой", - подчеркнул губернатор.

В заключение заседания штаба губернатор поблагодарил земляков, которые откликнулись на людскую беду и помогли вынужденным переселенцам и жителям Донбасса.