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Спорт

ПСБ поддержит VI Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" в 85 городах по всей стране

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ поддержит проведение всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", который состоится 22 мая в 85 городах России одновременно. Банк выступает генеральным партнером проекта с 2019 года.

Фото: предоставлено ПСБ

На старт в 9.00 по московскому времени синхронно выйдут 120 тысяч участников во всех регионах России от Калининграда до Камчатки, из них 5 500 — сотрудники ПСБ и их семьи из 44 городов.

Полумарафон станет самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, 4 дистанции — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км в зависимости от уровня подготовки.

Маршрут будет проходить по центральным и историческим частям городов-участников. В Москве спортсмены-любители стартуют и финишируют на Васильевском спуске. В столичном забеге примут участие 15 000 человек, из них около 1 500 — от ПСБ.

Города-участники традиционно будут бороться за звание "Беговой столицы" 2022.

"ЗаБег.рф — это уже не просто популярное массовое мероприятие, теперь это проект, который имеет колоссальный социальный эффект. Вместе мы развиваем массовый, детский и корпоративный спорт, и с каждым годом количество вовлеченных в проект и спорт людей только растет. Все ждут этот яркий и массовый полумарафон каждый год — например, в ПСБ раньше бежали только сотрудники, а сейчас уже и члены их семей с удовольствием преодолевают дистанции вместе — и родители, и дети. Радует, что более 10 000 участников ЗаБега.рф — это младшее поколение в возрасте до 10 лет. Желаю всем участникам хорошей погоды, отличного настроения и удовольствия от соревнования", — сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

В Самаре "ЗаБег.РФ" пройдет в воскресенье, 22 мая, рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена".

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