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Общество

Открыт "Фестивальный городок" XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 мая "Фестивальный городок" на 2-й очереди Самарской набережной и площади Куйбышева открыт для всех желающих.

Ежедневно с 12:00 каждый сможет поучаствовать в различных мастер-классах и интерактивах, стать слушателем тематических лекций, посетить выставки, услышать песни любимых исполнителей и многое другое.

18 мая на 2-й очереди набережной с 12:00 в "Лектории" будет проходить марафон научно-популярного кино и документальных фильмов. В павильоне "Минобрнауки России" можно будет посмотреть видео-презентации проектов, здесь пройдет работа активистов ассоциации "Я горжусь" с участниками "Фестивального городка".

Самарский променад украшает целый ряд арт-объектов: качели под облаками, бумажный кораблик, сад вертушек, самарская архитектура для детей, интерактивная видеобудка и другое.

Ежедневно с 12:00 до 20:00 для посетителей открыта интерактивная выставка "Азбука Самары", посвященная областной столице. Еще одна выставка - "История Студвесны" - расскажет о зарождении фестиваля, а также знаковых событиях и людях в истории молодежного движения.

До 20:00 работают инклюзивные площадки, где организованы зоны мастер-классов, проката технических средств реабилитации, веломобилей и велотандемов для маломобильных граждан.

В павильоне "Россия - страна возможностей" будет проходить тематическая интеллектуальная игра. Гости "городка" смогут продемонстрировать свои творческие навыки, знания в сфере искусств и кино, проектов платформы "Россия - страна возможностей" и истории фестиваля "Российская студенческая весна", блеснуть эрудицией и широким кругозором в области знаний об особенностях регионов России. Любой желающий сможет посетить интерактивный лабиринт восприятия и зоны отдыха.

В павильоне "Российский союз молодежи" специалисты подробно расскажут об истории РСМ, о проектах и программах платформы. В павильоне "Росмолодежь" пройдут консультации по конкурсным трекам проекта "Твой Ход". Здесь же можно будет получить открытки для участников "Привет из Самары!", посетить выставку картин самарских художников, волонтеров культуры, поучаствовать в интерактиве "Путь волонтера культуры". Также гости смогут проявить себя на открытом занятии по йоге.

В павильоне "Неделя науки" вуз - участник НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" представит результаты своей научно-образовательной деятельности.

Посетителей "Фестивального городка" также ждут различные мастер-классы: "Как не стать жертвой хакера: тренды информационной безопасности", "Сказкотерапия", "5 шагов к успеху", "Арт-практики для управления стрессом" и многие другие.

19 мая для представителей "Российского Движения Школьников" пройдет мастер-класс по хореографии, а 20 мая - по вокальному мастерству.  В 13:00 команда Sechenov.com проведет мастер-класс о том, как создавать шоу, где проходить обучение и для чего нужны онлайн-театры.

20 мая с 16:00 по 17:30 будет проходить лекция от Агентства нетрадиционных экскурсий. Лектором выступит Константин Акмаев с темой "Мистическая Самара". 21 мая руководители студии "Лаборатория медиа" Сергея и Анастасии Косенчук (г. Москва) проведут мастер-класс "Создание видеоконтента и работа продакшна".

На пятый день фестиваля запланированы лекция от Александра Репинецкого "Самарский край в истории России" и мастер-класс "Бесстрашный оратор: как преодолеть страх публичных выступлений".
На хореографической сцене пройдет шоу "Гостиная Россия Страна Возможностей", а в павильоне "Росмолодежь" - шоу-презентация фестиваля "Таврида.АРТ" и конкурса "Чемпион.АРТ".

В 17:00 на музыкальной сцене состоится концерт "Российской студенческой весны", а на хореографической сцене в 17:00 пройдет танцевальный батл. Вечером предстоит выступление T.Gosha, затем "Любовь эмигранта". В 21:30 - выступление ON THE GO на музыкальной сцене.

23 мая гости "Фестивального городка" также смогут принять участие в различных событиях, а вечером стать зрителем трансляции с церемонии закрытия. Они будут проводиться в "Лектории", "Фестивальном клубе" для участников "Студвесны", "Хореографической сцене" и "Музыкальной сцене".

В завершающий день работы в "Фестивальном городке" запланированы игра "Что? Где? Когда?", "КосмоКвиз", интересные лекции и выставки, а также презентация фестиваля "Умное кино".

Ежедневно с 12:00 ждет своих гостей и "Фестивальный городок" на площади имени Куйбышева. 18 мая с 21:00 здесь начнется трансляция Церемонии открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

В период проведения фестиваля зрителей ждет интерактивная программа, а также выступления творческих коллективов и хедлайнеров, в том числе группа "Dabro", Клава Кока и др.

Входные группы будут открыты со стороны ул. Красноармейской и ул. Вилоновской.

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