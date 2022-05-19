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Здравоохранение Общество

Доноры АО "Транснефть - Приволга" сдали почти 57 л крови

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" совместно с ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" провели донорскую акцию "Движение от сердца к сердцу". Мероприятие состоялось при поддержке объединенной первичной профсоюзной организации.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работа передвижного мобильного комплекса с бригадой медиков была организована в аппарате управления компании в г. Самаре. По результатам добровольческого мероприятия банк крови самарского региона пополнился почти на 57 литров. Донорами стали 126 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления, Центральной базы производственного обслуживания и филиала "Транснефть Финанс в г. Самаре".

Многие сотрудники участвовали в сдаче крови не в первый раз. Полученные денежные средства волонтёры передали для оказания помощи детям, находящимся на лечении в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии ГБУЗ "Самарская областная детская клиническая больница имени Н. Н. Ивановой".

Традиционная донорская акция "Движение от сердца к сердцу" проводится в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года.

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