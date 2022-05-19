АО "Транснефть - Приволга" совместно с ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" провели донорскую акцию "Движение от сердца к сердцу". Мероприятие состоялось при поддержке объединенной первичной профсоюзной организации.
Работа передвижного мобильного комплекса с бригадой медиков была организована в аппарате управления компании в г. Самаре. По результатам добровольческого мероприятия банк крови самарского региона пополнился почти на 57 литров. Донорами стали 126 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления, Центральной базы производственного обслуживания и филиала "Транснефть Финанс в г. Самаре".
Многие сотрудники участвовали в сдаче крови не в первый раз. Полученные денежные средства волонтёры передали для оказания помощи детям, находящимся на лечении в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии ГБУЗ "Самарская областная детская клиническая больница имени Н. Н. Ивановой".
Традиционная донорская акция "Движение от сердца к сердцу" проводится в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.