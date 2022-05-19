В п. Зубчаниновка закроют ж/д-переезд

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В связи с проведением ремонтных работ на участке Безымянка — Смышляевка с 22:00 19 мая до 06:00 20 мая и с 22:00 20 мая до 06:00 21 мая будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в районе пос. Зубчаниновка.