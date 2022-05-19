Елена Окунева (FransFactory): "Первые два года я шила дома, почти не отрываясь от машинки"

Елена Окунева основательница бренда "FransFactory", специализирующегося на создании комфортной одежды из экоматериалов. Из своих 26 лет - шесть она посвятила реализации своей мечты. В интервью в рамках проекта "Точки Роста" она рассказала о своей команде, о росте бизнеса на фоне пандемии и проблемах, с которыми столкнулась на фоне новой экономической реальности.

- Расскажите немного о себе и о вашем бренде.

- Основное образование у меня экономическое, потом прошла швейные курсы, но по сути я самоучка. Шесть лет назад началась история моего личного бренда. Изначально, я создавала этот бренд полностью одна. Позже ко мне присоединился мой молодой человек, Денис Маравин, и последние года три мы строим его вместе.

- А как родилась идея заняться пошивом одежды?

Е.А.: Я работала администратором в детском клубе, было очень много свободного времени и энтузиазма. Решила начать шить. Дома была лишь старенькая тяжелая машинка, которую поднять можно только в четыре руки.

Шила для себя платья с воланами, которые были тогда модные, причем из ткани, оставшейся от бабушки. Сначала одно, потом другое, начали интересоваться знакомые и подружки, спрашивали, где можно такое найти.

О бренде я начала думать после создания футболок. Тогда у меня уже появилась машинка для оверлока. На семейном собрании решали, можно ли мне ее купить и решили купить, я пошла на курсы. Для меня тогда это было очень дорого, курсы стояли 40 тысяч рублей, а зарплата у меня была всего 12. Я четыре месяца училась на курсах. Потом сразу начала шить.

Первоначально бренд строился на принтованных вещах. Я сшила для себя футболку с мопсами, выложила ее на личной страничке. Начался "бум". Заказов было очень много, я не ожидала такого. Не вкладывала в маркетинг и рекламу, просто разместила у себя на страничке.

- Сарафанное радио?

- Да, писали друзья, знакомые и их знакомые. Я целыми днями шила эти футболки. Все заказы были расписаны по дням. Кто-то приходил ко мне домой на примерку, кому-то доставляли сами, бесплатно. Некоторые до сих пор носят эти футболки, которые покупали шесть лет назад.

Конечно, тогда я считала, что шила очень качественно, но, если посмотреть спустя время, сейчас мы шьем совершенно на другом уровне.

Первые два года я шила дома, почти не отрываясь от машинки. Рабочий день у меня заканчивался, когда ложились спать родители. А утром я ехала закупать ткань, понемногу, по полметра. Садилась на трамвай, возвращалась домой, кроила, шила и так каждый день.

Спустя два-три года у меня появилась первая помощница. Я кроила, она собирала изделия. А пока она шила я была на примерках. Стали чуть-чуть расти.

Первое помещение было страшное. Мы сняли его с подружками, организовали там студию: кто-то делал макияж, кто-то ресницы, ногти, а я шила. Нам было по 20 лет и аренда 8 тысяч рублей казалась нам очень дорогой… Не представляли, что мы будем делать, если прогорим. Для меня это были самые страшные времена. Своими руками делали зеркало с лампочками, до сих пор у нас стоит, кочует с нами.

- Как талисман.

- Да, да. Наш талисман. Такого размера нигде не было, отчим подруги сделал его по нашей просьбе. Мы долго не могли найти подходящий размер зеркала.

- Как вы отделились от подруг?

- Мы меняли помещения, по мере того как росли, кто-то отсеивался. И в итоге мы остались с девочками со студией маникюра. Делили одно помещение в 40 квадратов пополам. Все наши 20 метров были забиты одеждой, у нас не было возможности создавать новые продукты, не хватало места.

Авторы бренда "Волга Мама": "Помимо ZARA и H&M, есть отечественные качественные марки" Руководители популярного самарского бренда одежды "Волга Мама" Андрей Комзов и Василий Румянцев, чья штаб-квартира находится в Сызрани, в рамках проекта "Точки Роста" рассказали Волга Ньюс, как они представляют будущее своего бизнеса в современных экономических реалиях, легко ли вести дела из небольшого провинциального города и какая поддержка от государства нужна малому предпринимательству, завязанному на легкую промышленность.

Во время локдауна в 2020 году мы сильно расширились, вышли на Россию и осознали, что не умещаемся.

В один из дней мы ехали мимо помещения на Галактионовской, увидели объявление об аренде. Владельцами оказались мужчина и женщина в возрасте. Нам с Денисом по 22-24 года было на тот момент, конечно они засомневались в нашей платежеспособности, к тому же тут хотели открыть кофейню.

Арендодатели поехали с нами в старый магазин, посмотреть, как обстоят у нас дела. Помещение находилось на восьмом этаже, постоянно не работал лифт и не было парковки, а в этот день было еще и очень жарко. Мы поднялись, и наша комнатка была полна покупателей, в итоге они согласились, и мы переехали в новое помещение площадью 120 квадратных метров.

В то время нам казалось, что мы вкладываем очень много денег в это помещение. Мы сносили стены, сделали ремонт, примерочную, закупили оборудование. Арендовали это помещение в июне и всё лето мы занимались ремонтом, было очень страшно открываться, потому что в сентябре обещали вторую волну. Но в итоге мы ни разу не пожалели, что переехали сюда, это помогло открыть для нас новую аудиторию.

- Как вы работали в период пандемии?

- Кажется, что это было не так давно, но для нас 2020-й год стал переломным моментом. Мы еще были в старом помещении и не знали, что делать, потому что запретили выходить на улицу. Мы с Денисом остались вдвоем, от нас ушла управляющая. Все вещи мы перевезли в однокомнатную квартиру к продавцу (сейчас она у нас управляющая) и оттуда сделали доставку. В цех выходила только одна швея на всё производство.

Для покупателей сделали бесплатную доставку по России и городу.

Перед пандемией мы отказались от пошива на заказ, но пришлось вернуться к этому, по просьбе клиента мы могли сделать короче рукав или внести еще какие-то изменения.

В пандемию мы очень сильно расширились на Россию, клиентов привлекала бесплатная доставка по стране. В Ханта-Мансийск мы отправляли по шесть-семь заказов в неделю, Почтой России. Вместе с этим увеличилось количество заказов по Самаре.

- Вы сказали, что раньше о вас узнавали через знакомых, а сейчас?

- Мы и сейчас больше на сарафанном радио, это наша база. Какое-то время мы очень мало уделяли внимания рекламе и маркетингу, потому что спрос сильно превышал предложения. Пять с половиной лет мы ничего не успевали, особенно когда я начинала одна. Лист ожидания на одну футболку был 30 дней, хотя в день я шила несколько, но этого было мало.

- Вы все производите сами?

- Да. У нас есть штатные закройщики, портные, люди занимающиеся влажно-тепловой обработкой, есть девушка, которая шьет только шнурки на все наши изделия. Я не могу доверить изготовление одежды сторонним производствам.

Дважды мы отдавали пошив коллекций самарским фабрикам, но качество сильно отличается. Наше производство отвечает за каждый шов­чик и в случае брака всегда можно найти человека, который это допустил и переделать вещь.

Массовое производство, конечно, обходится дешевле, но со сторонним производителем найти ответственного и тем более исправить, почти невозможно.

Единственное, что производим не мы — это вязанные шапки и кепки. В прошлом году мы освоили пошив верхней одежды и осенью запустили коллекцию пуховиков, весной к ним добавили еще и жилетки.

Пуховики наша гордость, -35 они спокойно выдерживают. Летом планируем заняться разработкой других моделей, чтобы разнообразить выбор.

Рассматриваем вариант закупки оборудования для пошива нижнего белья и запуска в продажу.

- Сколько человек сейчас работает у вас?

- У нас 24-25 человек работает — девять человек в магазине и еще 15-16 на производстве. Конечно это обходится недешево, но зато мы спокойны за качество и обслуживание. Посылки мы отправляем в день заказа, очень много заказов в Москву и на север, некоторые специально приезжают из других городов — были покупатели из Казани, Уфы, часто приезжают из Тольятти.

- Сейчас кто-нибудь помогает вам разрабатывать дизайн или вы занимаетесь этим в одиночку?

- Дизайн полностью разрабатываю я, но иногда мы придумываем что-то с коллективом вместе. Мы создаем не творческие проекты, не те над которыми будут думать куда бы это надеть, а практичные вещи — коммерция, то что будут носить и то, что точно будет пользоваться спросом.

- С какими-то трудностями вы столкнулись в нынешней экономической ситуации?

- Современная ситуация очень отражается на поставках. Мы работаем с турецкими тканями. Если раньше ткани везли через Украину и Белоруссию в Москву и оттуда по городам развозили, то сейчас поменялась логистика - ткани везут через Польшу. Уже месяц мы ждем большую поставку ткани молочного цвета, она застряла на границе с Польшей и неизвестно доедет или нет. Сейчас это одна из самых больших трудностей.

- Стало сложнее работать?

- Мы очень медленные ребята, поэтому за 6 лет у нас только один магазинчик в Самаре. Возможно, если бы мы были не такие перфекционисты мы были бы крупнее. Каждый шаг тщательно взвешен, продуман, поэтому у нас нет как таковых сложностей.

Коммерческий директор "Аврора Молл" о будущем ритейла в России Валентина Шириня, коммерческий директор самарского ТРК "Аврора Молл", в рамках проекта "Точки Роста" рассказала в интервью Волга Ньюс о том, чем грозит текущая экономическая ситуация крупным торговым объектам, как происходит "уход" брендов из России, кто их может заменить и придется ли нам снова мерить джинсы на картонке.

Лично для меня был очень тяжелый прошлый год. Я много раз переболела ковидом, была очень сильная тревожность за каждый момент. Каждая маленькая неудача, бракованная ткань или еще что-то, меня выбивала из колеи. Но каких-то сильных трудностей не было, наш медленный рост всё сглаживает.

Весь прошлый год мы налаживали внутренние процессы, много работали с командой, меняли поставщиков ткани, доводили до идеала. Я всегда очень переживаю за ткань.

- Почему переживаете?

- Мы работаем с хлопком — это самый деликатный материал. Было бы намного проще, если бы мы не придерживались натуральности и качества и шили бы из какого-нибудь полиэстера. Сейчас на рынке в Турции не хватает хлопка, из-за этого сильно повышают цены на сырье и падает качество полотен, недостатки которого обнаруживаются не сразу.

Допустим, приехало двадцать рулонов ткани, вскрываем первые два — они хорошие, а на пятнадцатом можем обнаружить брак — ткань может кататься, линять, быстро выстирываться, вытягиваться, может поменять цвет. Натуральные ткани имеют большое количество подводных камней и нужно быть готовым ко всему.

Бывает, что на производстве собирают хлопковую пыль и из нее прядут полотно, добавляя полиэстер и заливая ткань силиконом — ткань выглядит очень красиво, но через две стирки превращается в тряпку.

Предугадать качество партии невозможно, как и вернуть брак. Но мы нашли выход, стали отдавать бракованные ткани в самарские приюты для животных, там из них делают подстилки.

Конечно, мы все ткани тестируем перед пошивом, но все равно бывает очень сложно.

- Сколько занимает период тестирования ткани?

- Что-то может сразу не пройти проверку, а что-то мы тестируем несколько месяцев. Трикотаж мы отстирываем пять-шесть раз, смотрим как ведет себя цвет, изнанка. Если все хорошо шьем изделие, чтобы посмотреть, как будет пиллинговаться — будут ли катышки, будет ли вытягиваться, садится - не садится ткань и при каких условиях. Всё зависит от ткани, хлопок тестируется дольше.

- Я правильно понимаю, что у вас поставщики есть в России и в Турции?

- В России представлены турецкие производители, считается, что мы напрямую с Турцией работаем. У всех турецких производств есть свои представители в Москве, Иваново, Екатеринбурге, но в Самаре их нет.

Обычно мы знакомимся с ними на выставках или онлайн, но уже доросли до того, что нам сами пишут и предлагают сотрудничество. Но в России, к сожалению, нет производств ткани.

- Можно сказать, что это еще одна проблема?

- Да, если бы сейчас в России были свои производители ткани, мы бы могли расплачиваться в рублях и не переживать, что курс доллара скакнет. У нас очень низкие цены по рынку и в какой-то момент себестоимость продукции выросла на 300%. Но мы долго держали цены, продержались полтора месяца после начала спецоперации, но в какой-то момент были вынуждены немного поднять ценник.

Сейчас курс немного стабилизировался, но все равно выходит дорого. С российскими производствами было бы намного легче, и логистика обходилась бы дешевле.

- Государство вам как-то помогает?

- Наверное, государство не подозревает, но оно очень помогло отменой системы ЕНВД. Мы очень сильно переживали, что не попадаем под патентную систему. Патентная система — это когда ты платишь какую-то фиксированную сумму, но раньше это действовало только на площади до 100 квадратных метров. Мы попадали под огромные налоги, но в прошлом году расшили допустимую площадь, и мы попали под патентную систему.

Другими программами мы не пользовались, не было необходимости.

Еще банки снизили комиссии по эквайрингу, сейчас у нас 1%, а раньше было 2,79% — это достаточно много.

- Как вы считаете, увеличится ли у вас количество клиентов в связи с закрытием зарубежных брендов?

- Нет, не думаю. У нас немного другой ценовой сегмент. К нам приходят люди, которые любят качество вещей и в массмаркете покупают только джинсы. К тому же ожидается кризис, и покупательская способность снизится, но пока мы не почувствовали, чтобы это отразилось на нас.

- Какие у вас планы на будущее?

- В июле мы планируем закрываться - полностью переделывать пространство. Делать всё основательно, сносить полы, колонны.

На это время перейдем на доставку. У нас есть склад с тканями, достаточно большой. Там чисто и всё оборудовано, перевезем туда вещи и будем работать на доставку. Часть персонала, которая имеет машины, сделаем курьерами, мы уже пробовали это в сентябре, когда переходили в режим оnline.

- Планируете ли вы расширяться?

- Открывать другие точки в Самаре мы не планируем. Думаем открыть филиалы в других городах, к примеру, в Казани. Но первостепенно у нас ремонт.