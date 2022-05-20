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Общество

В день закрытия фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре усилят работу общественного транспорта

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 мая, в Ледовом Дворце спорта на ул. Молодогвардейская, 222 состоится церемония закрытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

Для удобства горожан и гостей Самары будет усилена работа общественного транспорта: по окончании мероприятия к ООТ "Дворец спорта и цирк" к 21:30 будут поданы автобусы маршрутов №№ 1, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 67.

Добраться до Ледового дворца спорта зрители смогут на общественном транспорте следующих видов и маршрутов:
- с улицы Галактионовской - на автобусах №24, работающих на льготном маршруте - до ООТ "Дворец спорта и цирк";
- с улицы Самарской - на автобусах №№ 2, 23, 41, 47, 50, работающих на льготных маршрутах, и коммерческих маршрутах №№ 46 и 297 - до ООТ "Площадь сельского хозяйства";
- с Волжского проспекта - на автобусах №61, работающих по льготному маршруту, или коммерческих автобусах маршрутов №№ 207, 247, 261 - до ООТ "Кинотеатр "Волна".

Обращаем внимание граждан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

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Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

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