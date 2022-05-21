Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон

Уроженка Самары, 21-я ракетка мира, Анастасия Павлюченкова объявила, что не сыграет на "Ролан Гаррос" 2022 г. и досрочно завершит текущий сезон, пишет championat.com.

Павлюченкова — прошлогодняя финалистка Открытого чемпионата Франции. В решающем матче Анастасия проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 1:6, 6:2, 4:6.

"Мне очень грустно сообщать, что я вынуждена отказаться от участия в "Ролан Гаррос" и других турнирах в этом году! Это было действительно очень трудное решение, так как "Ролан Гаррос" для меня особенный, тем более после прошлогоднего исполнения мечты! Из-за боли в течение длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере. После нескольких месяцев реабилитации в этом году и участия только в трех турнирах последние два турнира показали мне, что боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году!" — написала Павлюченкова в своих социальных сетях.

В 2022 г. Павлюченкова заразилась коронавирусом перед Открытым чемпионатом Австралии, где дошла до третьего круга. Далее россиянка взяла паузу в выступлениях из-за травмы. Анастасия вернулась в тур на турнирах в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), где потерпела поражения на старте. Однако ей удалось вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой завоевать титул в Риме в парном разряде.