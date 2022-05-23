Грушинский фестиваль пройдет с 30 июня по 3 июля на "Мастрюках"

49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина планируется провести с 30 июня по 3 июля на фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области.
Неизменно Художественным руководителем фестиваля станет Народный артист России Олег Митяев, Большое Жюри Конкурса авторской песни возглавит Александр Городницкий.
В фестивале также примут участие Тимур Шаов, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Вадим Егоров, участники Грушинского трио Анатолий Головин и Ольга Ермолаева, квартет "Необарды" (Павел Пиковский, Василий Уриевский, Павел Фахртдинов, Ромарио), Ирина Сурина, Вячеслав Ковалев, Наталья Кучер, Андрей и Ирина Колесниковы, группа "Ирония судьбы", Ольга Чикина, Иван Ялынский, Алексей Зыков, Марина Дмитриева, Никита Дорофеев, дуэт "Санки", Екатерина Котѐночкина, Веста Солянина, дуэт "Мезозой", Вячеслав Моногаеви многие другие. Организаторы готовят сюрпризы — выступления Специальных гостей.
Помимо традиционных концертных площадок участникам 49 Грушинского фестиваля будут представлены новые песенные и образовательные проекты.
Подробная программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте www.grushinfestival.ru.
Большой Конкурс авторской песни традиционно пройдет в 3 тура. Впервые конкурсанты смогут пройти 1 тур прослушивания онлайн с последующим участием во 2 и 3 туре на Поляне. Лауреаты Конкурса примут участие в главном гала-концерте на Гитаре в ночь с 2 на 3 июля. Старт приема заявок на Конкурс будет объявлен с 23 мая.
Участников фестиваля ждут мастер-классы, детские песенные и образовательные проекты, спортивные соревнования. Планируется проведение прямых трансляций с фестивальной поляны, что
позволит расширить географию участников.
Для гостей фестиваля будет работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, для автотранспорта будет организована парковка. С 30 июня по 3 июля будут организованы дополнительные электрички из Самары до Платформы им. В. Грушина.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!