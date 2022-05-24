Гандбольная "Лада" проиграла "Звезде" "очко"

В первом матче серии за 3-4-е места плей-офф "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Звенигороде "Лада" уступила "Звезде" — 30:31 (18:14).

На 8-й минуте нынешнего поединка "Лада", доминируя, по сути, повсеместно, накопила уже пять (1:6). Естественно, что после такого удручающего старта штаб "молниеносных" запросил тайм-аут. Кратковременный эффект эта мера им принесла. "Звезда" стремительно пару мячей отыграла. Но гол Алены Амельченко и удаление звенигородки Анастасии Церковнюк, во время отсидки которой Валентина Рахмаева дважды реализовала численное большинство, все вернули на круги своя (3:9).

Проблемы начались тогда, когда "Лада", будто бы наевшись своим безудержным штурмом, перестала действовать единым механизмом — засбоили все позиции, кроме углов. За двенадцать минут, предшествовавших перерыву, у гостей забивали только фланги. Причем четыре гола из пяти положила в личную копилку взявшая инициативу в свои руки Ольга Фомина. Именно капитан волжанок на 19-й минуте сделал преимущество двукратным (7:14). И его же голевой дуплет позволил тольяттинкам на финише первого тайма встряхнуться перед отдыхом после нокдауна. Ранее хозяевам площадки удалось отквитать аж пять мячей. К слову, совсем туго клеилась игра у наших вратарей (лишь шесть сэйвов за весь вечер на двоих).

Задняя же линия гостей опять включилась в довольно-таки продуктивное созидание у "Лады" после возвращения из раздевалки. Да и Фомина, в который раз оправдывая титул вице-чемпионки Токио, продолжала в прежнем духе. Без промаха (шесть из шести с начала встречи) она била по воротам соперниц вплоть до 41-й минуты, когда сделала счет 17:23 в пользу волжанок. Подтверждением тому, что у "Звезды" далеко не все в порядке, стал ее очередной тайм-аут, спешно взятый на этой отметке. Не прошло и четырех минут, и уже наши воспользовались правом на свое второе "совещание", хотя видимых с трибун причин для этого не наблюдалось — прежний перевес усох всего-то на один мяч (19:24).

После единичного обмена результативными уколами (при счете 20:25) хозяйки зала как с цепи сорвались. Пять безответных "выстрелов" за три с половиной минуты. Последний тайм-аут, отработанный за 22 секунды до сирены, гостям не помог. Все задуманное не было реализовано. Свою атаку "Лада" до ума не довела. А, безусловно, лучшая у "молниеносных" Наталья Никитина принесла им победу, точно бросив издали с отскоком от пола практически под звук финального свистка. Мяч предательски нырнул в ворота Дарьи Деревень.