В амфитеатре Площади Славы представят "Евгения Онегина" в авторской версии Юрия Башмета

В среду, 1 июня, в 21:00 на сцене Площади Славы (амфитеатр склона) состоится грандиозное музыкально-драматическое действо по роману в стихах А.С.Пушкина и опере П.И.Чайковского - "Евгений Онегин" (авторская версии Юрия Башмета).

Фрагменты из поэмы Пушкина прочитают выдающиеся театральные актеры современности - Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнят молодые талантливые певцы - солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. За пультом Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и Хора Самарского академического театра оперы и балета - маэстро Юрий Башмет. Мероприятие проходит при поддержке правительства Самарской области.

Уже более 130 лет "Евгений Онегин" Чайковского не сходит со сцен крупнейших оперных театров России и зарубежья. Юрий Башмет - один из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции. И "первой ласточкой" в этом синтетическом жанре стал "Евгений Онегин", впервые представленный еще в 2010 г. в формате опэн-эйр в парке Губернаторского дома в Ярославле.

"Онегин" в авторской версии Башмета получил восторженную реакцию зрителей и благожелательные отзывы прессы. В дальнейшем авторская версия "Евгения Онегина" исполнялась Юрием Башметом неоднократно в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Сочи, Тюмени, Вене.

Организатор фестиваля - АНО "Гастрольно-концертное агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы".

Актеры: Константин Хабенский и Ольга Литвинова

Солисты оперы:

Татьяна - Жаля Исмаилова (сопрано)

Ольга - Ирина Шишкова (меццо-сопрано)

Ленский - Сергей Романовский (тенор)

Онегин - Алексей Исаев (баритон)

Гремин - Олег Цыбулько (бас)

Ларина - Анастасия Бибичева (сопрано)

Няня - Александра Саульская-Шулятьева (меццо-сопрано)

Хор Самарского академического театра оперы и балета

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия"

Художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Башмет

Режиссер - Илья Ильин