В амфитеатре Площади Славы представят "Евгения Онегина" в авторской версии Юрия Башмета

В среду, 1 июня, в 21:00 на сцене Площади Славы (амфитеатр склона) состоится грандиозное музыкально-драматическое действо по роману в стихах А.С.Пушкина и опере П.И.Чайковского - "Евгений Онегин" (авторская версии Юрия Башмета).
Фрагменты из поэмы Пушкина прочитают выдающиеся театральные актеры современности - Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнят молодые талантливые певцы - солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. За пультом Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и Хора Самарского академического театра оперы и балета - маэстро Юрий Башмет. Мероприятие проходит при поддержке правительства Самарской области.
Уже более 130 лет "Евгений Онегин" Чайковского не сходит со сцен крупнейших оперных театров России и зарубежья. Юрий Башмет - один из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции. И "первой ласточкой" в этом синтетическом жанре стал "Евгений Онегин", впервые представленный еще в 2010 г. в формате опэн-эйр в парке Губернаторского дома в Ярославле.
"Онегин" в авторской версии Башмета получил восторженную реакцию зрителей и благожелательные отзывы прессы. В дальнейшем авторская версия "Евгения Онегина" исполнялась Юрием Башметом неоднократно в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Сочи, Тюмени, Вене.
Организатор фестиваля - АНО "Гастрольно-концертное агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы".
Актеры: Константин Хабенский и Ольга Литвинова
Солисты оперы:
Татьяна - Жаля Исмаилова (сопрано)
Ольга - Ирина Шишкова (меццо-сопрано)
Ленский - Сергей Романовский (тенор)
Онегин - Алексей Исаев (баритон)
Гремин - Олег Цыбулько (бас)
Ларина - Анастасия Бибичева (сопрано)
Няня - Александра Саульская-Шулятьева (меццо-сопрано)
Хор Самарского академического театра оперы и балета
Государственный симфонический оркестр "Новая Россия"
Художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Башмет
Режиссер - Илья Ильин
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!