COM.E ON Forum 2022: форум Ozon поможет предпринимателям определиться с развитием бизнеса в новых условиях

31 мая пройдет второй форум COM.E ON, который проводит ведущий российский маркетплейс Ozon. В этом году на COM.E ON будут много говорить о том, как укрепить и модернизировать бизнес, добиться кратного роста в условиях изменений. Жители Самары смогут присоединиться к форуму онлайн.
31 мая на COM.E ON форуме будут целый день говорить о том, как растить бизнес в условиях изменений. Будет много практических советов - и от Ozon, и от предпринимателей - продавцов и партнеров маркетплейса. Предприниматели из Самары могут зарегистрироваться на форум здесь.
Темы выбраны самые актуальные - товары, логистика, деньги, продвижение. И в этом году учтены пожелания предпринимателей с прошлого COM.E On форума - прямо на главной сцене организуют сессию вопросов и ответов - живую.
В программе COM.E ON в этом году будут интервью, дискуссии с предпринимателями, разговоры с практиками о товарах, на которых можно сделать фокус в 2022 году, о рекламе, финансах и многом другом. Профессионалы поделятся секретами роста продаж в условиях изменений и жизни в мире новой логистики, а также расскажут о важных новшествах, которые вводит Ozon для поддержки продавцов. Для агентов пунктов выдачи запланирована специальная сессия, где будут говорить о сотрудничестве и новых тарифах.
Среди спикеров форума в этом году будут:
- Игорь Герасимов, финансовый директор Ozon;
- Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;
- Ваэ Овасапян, директор Ozon Fintech;
- Анна Калеева, директор по продукту для продавцов и покупателей.
И конечно, предприниматели из разных регионов России. Среди них:
- Ольга Турчина, директор по развитию группы компаний CityNature;
- Евгения Макарова, руководитель электронной коммерции бренда ZARINA, Melon Fashion Group;
- Яна Артеева, руководитель отдела внутреннего маркетинга компании UPMARKET;
- Владимир Бобер, генеральный директор Cavolo;
- Николай Хануков, заместитель генерального директора ALL4SPORT.RU
- и другие
На COM.E ON можно будет на целый день не только погрузиться в мир полезного практического контента на тему маркетплейсов, но и почувствовать себя частью огромного сообщества предпринимателей. Здесь участники найдут новые идеи, полезные знания и практические советы, увидят точки роста и новые возможности для своего бизнеса.
Трансляция COM.E ON начнется на сайте форума 31 мая в 11:00. Регистрироваться на нее стоит сейчас, чтобы не пропустить мероприятие и получить напоминание перед его началом.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!