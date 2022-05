COM.E ON Forum 2022: форум Ozon поможет предпринимателям определиться с развитием бизнеса в новых условиях

31 мая пройдет второй форум COM.E ON, который проводит ведущий российский маркетплейс Ozon. В этом году на COM.E ON будут много говорить о том, как укрепить и модернизировать бизнес, добиться кратного роста в условиях изменений. Жители Самары смогут присоединиться к форуму онлайн.

Фото: предоставлено компанией Ozon