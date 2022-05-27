COM.E ON Forum 2022: форум Ozon поможет предпринимателям определиться с развитием бизнеса в новых условиях

31 мая пройдет второй форум COM.E ON, который проводит ведущий российский маркетплейс Ozon. В этом году на COM.E ON будут много говорить о том, как укрепить и модернизировать бизнес, добиться кратного роста в условиях изменений. Жители Самары смогут присоединиться к форуму онлайн.

31 мая на COM.E ON форуме будут целый день говорить о том, как растить бизнес в условиях изменений. Будет много практических советов - и от Ozon, и от предпринимателей - продавцов и партнеров маркетплейса. Предприниматели из Самары могут зарегистрироваться на форум здесь.

Темы выбраны самые актуальные - товары, логистика, деньги, продвижение. И в этом году учтены пожелания предпринимателей с прошлого COM.E On форума - прямо на главной сцене организуют сессию вопросов и ответов - живую.

В программе COM.E ON в этом году будут интервью, дискуссии с предпринимателями, разговоры с практиками о товарах, на которых можно сделать фокус в 2022 году, о рекламе, финансах и многом другом. Профессионалы поделятся секретами роста продаж в условиях изменений и жизни в мире новой логистики, а также расскажут о важных новшествах, которые вводит Ozon для поддержки продавцов. Для агентов пунктов выдачи запланирована специальная сессия, где будут говорить о сотрудничестве и новых тарифах.

Среди спикеров форума в этом году будут:

Игорь Герасимов, финансовый директор Ozon;

Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;

Ваэ Овасапян, директор Ozon Fintech;

Анна Калеева, директор по продукту для продавцов и покупателей.

И конечно, предприниматели из разных регионов России. Среди них:

Ольга Турчина, директор по развитию группы компаний CityNature;

Евгения Макарова, руководитель электронной коммерции бренда ZARINA, Melon Fashion Group;

Яна Артеева, руководитель отдела внутреннего маркетинга компании UPMARKET;

Владимир Бобер, генеральный директор Cavolo;

Николай Хануков, заместитель генерального директора ALL4SPORT.RU

и другие

На COM.E ON можно будет на целый день не только погрузиться в мир полезного практического контента на тему маркетплейсов, но и почувствовать себя частью огромного сообщества предпринимателей. Здесь участники найдут новые идеи, полезные знания и практические советы, увидят точки роста и новые возможности для своего бизнеса.

Трансляция COM.E ON начнется на сайте форума 31 мая в 11:00. Регистрироваться на нее стоит сейчас, чтобы не пропустить мероприятие и получить напоминание перед его началом.