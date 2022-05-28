США ввели санкции против самарского банка "Спутник"

США включили самарский банк "Спутник" в санкционный список в рамках мер в отношении Северной Кореи.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 27 мая ввело санкции в отношении одного физлица, двух банков и торговой компании за поддержку КНДР в разработке оружия массового поражения, ракетно-баллистических программ, а также за поддержку национальной авиакомпании КНДР, которая также подпадает под санкции США", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В пресс-релизе Минфина подчеркивается, что вся находящаяся в США собственность и права в имуществе физических и юридических лиц, попавших под санкции, должны быть заблокированы. Занесение в санкционный список OFAC - SDN List - предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.

Банк "Спутник" из Самары был единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли КНДР имелись корреспондентские отношения в Российской Федерации в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для Северной Кореи.

Однако деятельности "Спутника" санкции не помешают - кредитная организация находится в стадии ликвидации. Еще в ноябре 2021 г. Центробанк отозвал у него лицензию из-за того, что он полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, завышал стоимость активов в учете и отчетности.

Сообщалось, что проведенная временной администрацией ревизия касс "Спутника" выявила крупную недостачу наличных денежных средств. Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела.

Согласно отчету временной администрации банка, по ее обращениям, поступившим в управление "К" Службы экономической безопасности ФСБ России еще в сентябре 2021 г., было возбуждено шесть уголовных дел по фактам хищения средств.

Размер активов "Спутника", выявленных временной администрацией, составляет 1,67 млрд руб., обязательств - 1,55 млрд.

22 апреля 2022 г. Арбитражный суд Самарской области принял решение о принудительной ликвидации банка.