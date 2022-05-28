США ввели санкции против самарского банка "Спутник"

США включили самарский банк "Спутник" в санкционный список в рамках мер в отношении Северной Кореи.
"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 27 мая ввело санкции в отношении одного физлица, двух банков и торговой компании за поддержку КНДР в разработке оружия массового поражения, ракетно-баллистических программ, а также за поддержку национальной авиакомпании КНДР, которая также подпадает под санкции США", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В пресс-релизе Минфина подчеркивается, что вся находящаяся в США собственность и права в имуществе физических и юридических лиц, попавших под санкции, должны быть заблокированы. Занесение в санкционный список OFAC - SDN List - предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.
Банк "Спутник" из Самары был единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли КНДР имелись корреспондентские отношения в Российской Федерации в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для Северной Кореи.
Однако деятельности "Спутника" санкции не помешают - кредитная организация находится в стадии ликвидации. Еще в ноябре 2021 г. Центробанк отозвал у него лицензию из-за того, что он полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, завышал стоимость активов в учете и отчетности.
Сообщалось, что проведенная временной администрацией ревизия касс "Спутника" выявила крупную недостачу наличных денежных средств. Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела.
Согласно отчету временной администрации банка, по ее обращениям, поступившим в управление "К" Службы экономической безопасности ФСБ России еще в сентябре 2021 г., было возбуждено шесть уголовных дел по фактам хищения средств.
Размер активов "Спутника", выявленных временной администрацией, составляет 1,67 млрд руб., обязательств - 1,55 млрд.
22 апреля 2022 г. Арбитражный суд Самарской области принял решение о принудительной ликвидации банка.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?