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Банк "Открытие": на этой неделе рубль может укрепиться до 62 за доллар

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Валютный рынок неожиданно сильно отреагировал на анонс внеочередного заседания Совета директоров Банка России и последующее снижение ключевой ставки с 14% до 11%: за два дня курс доллара вырос с 56 до 66 руб. за доллар. Это произошло, несмотря на то что доходность трехмесячных свопов на ключевую ставку в начале недели составляла около 11,5% , то есть рынок в целом закладывался на снижение ставки до 10% на горизонте трех месяцев.

Учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами - в среду и четверг было продано в 2,5 раза больше валюты, чем в аналогичные дни неделей ранее. Происходящее я связываю с отложенным спросом на валюту. Игроки на рынке давно были готовы приобрести валюту, но ждали наиболее интересного курса для входа в позицию.

На этой неделе укрепление рубля должно возобновиться под влиянием сальдо торгового баланса. Цены на нефть и газ остаются высокими, как и экспортная выручка, резкий отскок импорта в текущих условиях выглядит маловероятным. Доходность в рубле все равно остается очень высокой, чтобы обусловить резкое и устойчивое изменение капитальных потоков, - дифференциал между внутренними и внешними ставками сохраняется значительным и перекрывает девальвационные риски. Торги на бирже юанем - одна их альтернатив сбережений в рублях - хотя и обновили максимумы, достигнув 33 млрд руб., но по-прежнему в 10 раз меньше суммарных оборотов по торговле долларом и евро. Волатильность прогнозов на неделю вперед, безусловно, очень высока, но повторное укрепление рубля до уровней 62 руб./долл. вполне вероятно.

При этом едва ли рынок сможет превзойти достигнутые ранее минимумы по курсу евро и доллара США, поскольку сейчас очевидно, что Банк России готов пойти на последующее снижение ключевой ставки - динамика инфляции и инфляционных ожиданий допускают такую возможность. Инфляция за прошедшие четыре недели замедлилась до 0,36% за период и примерно соответствует траектории достижения целевого уровня инфляции в 4%. Нормализация инфляции наверняка окажется временной, поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после мартовского подорожания.

К концу 2022 г. по-прежнему ожидаем ослабления рубля до уровня 70-80 за доллар при условии снижения экспортной выручки, поступающей в Россию, и некоторого восстановления импорта".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

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