ПСБ приглашает предприятия ОПК принять участие в составлении рейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

ПСБ и компания "Иннопрактика" начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа процессов диверсификации в рамках четвертого этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках".
В результате исследования будут определены организации - лидеры диверсификации, изучены общие тенденции развития отрасли, лучшие практики, а также сдерживающие барьеры, возникающие при внедрении и масштабировании производства продукции гражданского назначения. Итоги четвертого рейтинга организаторы представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".
Независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских компаний "Лидерство на гражданских рынках" проводится с 2020 года. Среднесрочная задача рейтинга - стать индикатором финансовой стабильности и технологического суверенитета организаций - поставщиков продукции в рамках ГОЗ.
Анкету рейтинга "Лидерство на гражданских рынках" можно скачать здесь.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.