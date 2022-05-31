ПСБ приглашает предприятия ОПК принять участие в составлении рейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

ПСБ и компания "Иннопрактика" начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа процессов диверсификации в рамках четвертого этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках".

В результате исследования будут определены организации - лидеры диверсификации, изучены общие тенденции развития отрасли, лучшие практики, а также сдерживающие барьеры, возникающие при внедрении и масштабировании производства продукции гражданского назначения. Итоги четвертого рейтинга организаторы представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

Независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских компаний "Лидерство на гражданских рынках" проводится с 2020 года. Среднесрочная задача рейтинга - стать индикатором финансовой стабильности и технологического суверенитета организаций - поставщиков продукции в рамках ГОЗ.

Анкету рейтинга "Лидерство на гражданских рынках" можно скачать здесь.