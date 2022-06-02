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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 могут ускорить продажи на "Маркете"

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам возможность поднять в топ свой лот на "Маркете", где абоненты продают и покупают неизрасходованные гигабайты и минуты. Это повысит заметность предложения и увеличит шансы на продажу трафика. Площадка "Маркет" востребована у пользователей: по итогам 2021 года клиенты приобрели здесь 124,7 Пб дата-трафика.

Фото: предоставлено Tele2

Пользователь "Маркета" может вывести свое объявление о продаже трафика в топ благодаря услуге "Поднятие лота". Его предложение перейдет на первое место в списке лотов того же объема и стоимости. Услуга повышает шансы на успешную продажу трафика.

Клиент может поднимать лот неограниченное количество раз. Стоимость услуги — 5 рублей. Повышение доступно для тех лотов, которые находятся ниже четвертой позиции в списке.

Оператор Tele2 предлагает и другие способы повысить заметность объявлений на "Маркете". Например, у пользователей есть возможность поделиться ссылкой на лот в социальных сетях или интернет-сервисах для объявлений.

"Маркет Tele2" — это онлайн-площадка, где абоненты оператора размещают объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа, а также покупают их из списка доступных лотов. Вырученные средства поступают на счет телефона продавца и доступны для оплаты услуг связи. Торговую площадку посещают миллионы клиентов ежемесячно. По итогам 2021 года абоненты Tele2 приобрели на "Маркете" 124,7 Пб интернет-трафика. Объем купленных Гб увеличился на 66% год к году, число клиентов площадки выросло на 68%. Чаще всего выставляются лоты с мобильным интернетом — 93% от общего количества сделок.

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