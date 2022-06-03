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"Вместе в цифровое будущее": в Поволжье лучшие работы — "с человеческим лицом"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Приволжском федеральном округе. В этом году конкурс для журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился одиннадцатый раз в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Schneider Electric и группой "Интерфакс".

Победителями и призерами регионального этапа признаны:

в номинации "Печатная пресса" —

1) Евгений Афанасьев (Чебоксары, журнал IT-News, работа Квест с лопатой и сварочным аппаратом, или Как варить оптику в метель);

2) Олеся Бондаревская (Казань, журнал "Татарстан", работа Путешествие из Петербурга в Москву. Беспилотная версия);

3) Ольга Туманская (Казань, журнал "Татарстан", работа Вкалывают роботы! И с ними — человек);

в номинации "Телевидение" —

1) Виктория Арефева (Казань, телеканал "Татарстан 24", программа iNews — новости высоких технологий);

2) Дарья Соловьева (Нижний Новгород, ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород", сюжет Мастер-класс для незрячих);

3) Анастасия Казимирова (Саратов, ГТРК "Саратов", сюжет Программу виртуальной реальности разработали в лаборатории СГАУ);

в номинации "Радио и подкасты" —

1) Антон Черепок, (Самара, ИД "Комсомольская правда", работа Успеть за секунду: с какой скоростью передавали данные в разные эпохи?);

2) Евгений Стёпочкин (Тольятти, молодежный медиахолдинг "Есть talk!", работа Исполнительный директор АНО "Аиралаб Рус" Иван Петров: "Тольятти не так уж и страшен, как его малюют");

3) Алена Трофимова (Ижевск, информационное агентство ГУП "УР ТРК Удмуртия", работа Книжные феи: неделя науки и техники);

в номинации "Интернет-СМИ" —

1) Светлана Хромова (Пенза, информационное агентство "Пенза-Пресс", работа Удивительные и полезные разработки пензенских ученых);

2) Станислав Шахов (Уфа, агентство "Башинформ", работа Волшебный пендель. 13 уроков ковида, которые извлекли жители Башкирии во время пандемии);

3) Эльмира Кобина (Ульяновск, журнал "Деловое обозрение", работа Технотренды-2022. Успеть за изменениями);

в номинации "Социальные медиа" —

1) Никита Перфильев (Казань, канал "Техномод", работа За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД);

2) Алексей Лисовицкий (Самара, сайт сообщества разработчиков и предпринимателей в отрасли дополненной и виртуальной реальности "Голографика", работа Ковид и экономика клубов виртуальной реальности: погружаемся в детали с Денисом Роговым, Portal VR);

3) Андрей Федоров (Чебоксары, блог "Едем в Чувашию", работа Выдающиеся земляки Чувашии в дополненной реальности).

Из 404 работ, присланных на конкурс журналистами и блогерами из Поволжья, наивысший балл — 10 из 10 — заслужила работа Евгения Афанасьева, редактора отраслевого журнала IT-News. Его статья посвящена людям, которые занимаются обслуживанием инфраструктуры связи, и их нелегкому труду. Автор в своем материале дает читателю прочувствовать процесс устранения аварии на сети. "Digital ecosystem, IoT, 5G — красивые понятия, но без мастера-монтажника на линии никакого "волшебства телекома" не будет", — утверждает журналист.

Евгений Афанасьев, журнал IT-News:

"Среди работ, которые я заявил в этом году на конкурс "Ростелекома", статья о буднях аварийно-восстановительных бригад стоит для меня особняком. Считаю очень важным сегодня рассказывать о людях, чей ежедневный труд "в полях", по сути, обеспечивает наше с вами цифровое благополучие".

Статья Светланы Хромовой, победительницы в самой массовой и конкурентной номинации "Интернет-СМИ", тоже о молодых, талантливых и инициативных специалистах, чьи идеи и разработки уже нашли применение.

Дмитрий Сыров, директор по внешним коммуникациям Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"В этом году в конкурсных работах преобладали жизненные истории. В фокусе внимания журналистов оказался опыт ученых и других профессионалов своего дела. Именно такие материалы удостоились самой высокой оценки. Людям интересны люди, поэтому победили технологии с "человеческим лицом".

Радиожурналистика в этом году впервые выделена в отдельную номинацию "Радио и подкасты", поэтому мастера эфира заслуживают особого внимания. Бесспорную победу одержал радиоведущий информагентства "Комсомольская правда" в Самаре Антон Черепок. Он считает, что благодаря средствам связи люди получили потрясающую возможность — одним кликом открывать целый мир. Тема технологий ему близка, и он с удовольствием делится своими историями со слушателями.

А вот Никита Перфильев из Казани, победитель в номинации "Социальные медиа", доволен тем, что "Ростелеком" не обделяет вниманием блогеров. Участие в конкурсе "Вместе в цифровое будущее" для него дебют, а победа, считает он, сделает его канал о технологиях популярнее.

Наибольшее количество материалов представили на конкурс журналисты из Татарстана и Пензы. Традиционно самой популярной остается номинация "Интернет-СМИ" — 173 работы.

Итоги федерального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" будут подведены осенью. Победители конкурса отправятся в Мурманскую область, чтобы оценить цифровой потенциал региона.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса smi.rt.

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