"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Приволжском федеральном округе. В этом году конкурс для журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился одиннадцатый раз в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Schneider Electric и группой "Интерфакс".
Победителями и призерами регионального этапа признаны:
в номинации "Печатная пресса" —
1) Евгений Афанасьев (Чебоксары, журнал IT-News, работа Квест с лопатой и сварочным аппаратом, или Как варить оптику в метель);
2) Олеся Бондаревская (Казань, журнал "Татарстан", работа Путешествие из Петербурга в Москву. Беспилотная версия);
3) Ольга Туманская (Казань, журнал "Татарстан", работа Вкалывают роботы! И с ними — человек);
в номинации "Телевидение" —
1) Виктория Арефева (Казань, телеканал "Татарстан 24", программа iNews — новости высоких технологий);
2) Дарья Соловьева (Нижний Новгород, ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород", сюжет Мастер-класс для незрячих);
3) Анастасия Казимирова (Саратов, ГТРК "Саратов", сюжет Программу виртуальной реальности разработали в лаборатории СГАУ);
в номинации "Радио и подкасты" —
1) Антон Черепок, (Самара, ИД "Комсомольская правда", работа Успеть за секунду: с какой скоростью передавали данные в разные эпохи?);
2) Евгений Стёпочкин (Тольятти, молодежный медиахолдинг "Есть talk!", работа Исполнительный директор АНО "Аиралаб Рус" Иван Петров: "Тольятти не так уж и страшен, как его малюют");
3) Алена Трофимова (Ижевск, информационное агентство ГУП "УР ТРК Удмуртия", работа Книжные феи: неделя науки и техники);
в номинации "Интернет-СМИ" —
1) Светлана Хромова (Пенза, информационное агентство "Пенза-Пресс", работа Удивительные и полезные разработки пензенских ученых);
2) Станислав Шахов (Уфа, агентство "Башинформ", работа Волшебный пендель. 13 уроков ковида, которые извлекли жители Башкирии во время пандемии);
3) Эльмира Кобина (Ульяновск, журнал "Деловое обозрение", работа Технотренды-2022. Успеть за изменениями);
в номинации "Социальные медиа" —
1) Никита Перфильев (Казань, канал "Техномод", работа За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД);
2) Алексей Лисовицкий (Самара, сайт сообщества разработчиков и предпринимателей в отрасли дополненной и виртуальной реальности "Голографика", работа Ковид и экономика клубов виртуальной реальности: погружаемся в детали с Денисом Роговым, Portal VR);
3) Андрей Федоров (Чебоксары, блог "Едем в Чувашию", работа Выдающиеся земляки Чувашии в дополненной реальности).
Из 404 работ, присланных на конкурс журналистами и блогерами из Поволжья, наивысший балл — 10 из 10 — заслужила работа Евгения Афанасьева, редактора отраслевого журнала IT-News. Его статья посвящена людям, которые занимаются обслуживанием инфраструктуры связи, и их нелегкому труду. Автор в своем материале дает читателю прочувствовать процесс устранения аварии на сети. "Digital ecosystem, IoT, 5G — красивые понятия, но без мастера-монтажника на линии никакого "волшебства телекома" не будет", — утверждает журналист.
Евгений Афанасьев, журнал IT-News:
"Среди работ, которые я заявил в этом году на конкурс "Ростелекома", статья о буднях аварийно-восстановительных бригад стоит для меня особняком. Считаю очень важным сегодня рассказывать о людях, чей ежедневный труд "в полях", по сути, обеспечивает наше с вами цифровое благополучие".
Статья Светланы Хромовой, победительницы в самой массовой и конкурентной номинации "Интернет-СМИ", тоже о молодых, талантливых и инициативных специалистах, чьи идеи и разработки уже нашли применение.
Дмитрий Сыров, директор по внешним коммуникациям Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"В этом году в конкурсных работах преобладали жизненные истории. В фокусе внимания журналистов оказался опыт ученых и других профессионалов своего дела. Именно такие материалы удостоились самой высокой оценки. Людям интересны люди, поэтому победили технологии с "человеческим лицом".
Радиожурналистика в этом году впервые выделена в отдельную номинацию "Радио и подкасты", поэтому мастера эфира заслуживают особого внимания. Бесспорную победу одержал радиоведущий информагентства "Комсомольская правда" в Самаре Антон Черепок. Он считает, что благодаря средствам связи люди получили потрясающую возможность — одним кликом открывать целый мир. Тема технологий ему близка, и он с удовольствием делится своими историями со слушателями.
А вот Никита Перфильев из Казани, победитель в номинации "Социальные медиа", доволен тем, что "Ростелеком" не обделяет вниманием блогеров. Участие в конкурсе "Вместе в цифровое будущее" для него дебют, а победа, считает он, сделает его канал о технологиях популярнее.
Наибольшее количество материалов представили на конкурс журналисты из Татарстана и Пензы. Традиционно самой популярной остается номинация "Интернет-СМИ" — 173 работы.
Итоги федерального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" будут подведены осенью. Победители конкурса отправятся в Мурманскую область, чтобы оценить цифровой потенциал региона.
Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса smi.rt.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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