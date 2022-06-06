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Транспорт и связь Экономика и бизнес

HR-таргет и геопозиционирование — бизнесмены Приволжья возвращаются к SMS-рассылкам

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, фиксирует рост популярности SMS-рассылок среди бизнес-абонентов на 22% год к году. Наиболее активно SMS-таргет используют для информирования об акциях в магазинах, автосервисах и автосалонах. Четверть от всех отправленных с начала года сообщений — предложения с вакансиями.

С января по май количество бизнес-клиентов Tele2, использующих SMS-таргет, выросло в Приволжье на 22%. Наиболее активно возможности персонализированной рассылки используют предприниматели Нижегородской и Ульяновской областей, Татарстана и Чувашии. При этом представители бизнеса отказались от массовой рассылки и делают упор на работе с целевой аудиторией, благодаря чему сокращаются затраты на использование сервиса, а его эффективность растет.

SMS-таргет интегрирован с технологией big data, учитывает геопозиционирование и позволяет найти подходящих адресатов по 40 параметрам, благодаря чему бизнесмены стали больше внимания уделять удобной для потенциальных клиентов логистике, чтобы место оказания услуг находилось рядом с домом или работой. Так, в Казани прибыль B2b-клиента в сегменте "финансы" в 11 раз превысила затраты на услугу SMS-таргет после первой рассылки по целевой аудитории. Среди активных пользователей сервиса Tele2 в Приволжье в этом году — представители сферы розничной торговли, услуг по продаже и обслуживанию автомобилей, автоперевозок и ресторанного бизнеса.

Четверть от отправленных с начала года SMS-сообщений — предложения с вакансиями. Tele2 разработала отдельный бизнес-продукт "HR-таргет", который помогает организациям быстро и эффективно найти сотрудников без обращения к рекрутинговым сервисам и агентствам. При поиске персонала учитывается пол, возраст, место проживания — всего более 40 личностных и поведенческих параметров. Численность потенциальной аудитории, которая соответствует требованиям рекрутера, можно увидеть в реальном времени в личном кабинете. Так, в одним из районов Удмуртии более 300 человек нашли работу на новом производстве за два неполных месяца. Сервис уже помог 15 компаниям Приволжья провести кадровый подбор и укомплектовать штат линейными сотрудниками.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"SMS-таргет эффективен и пользуется популярностью благодаря балансу передовых технологий и востребованных digital-решений. В основе сервиса сложные алгоритмы и постоянно обновляющиеся массивы данных big data, что гарантирует точность выбора потенциальной аудитории, а значит, высокую результативность. Tele2 сделала интерфейс сервиса максимально простым и интуитивно понятным, поэтому им легко пользоваться всем, вне зависимости от сферы бизнеса и образования".

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