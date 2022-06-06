Tele2, российский оператор мобильной связи, фиксирует рост популярности SMS-рассылок среди бизнес-абонентов на 22% год к году. Наиболее активно SMS-таргет используют для информирования об акциях в магазинах, автосервисах и автосалонах. Четверть от всех отправленных с начала года сообщений — предложения с вакансиями.
С января по май количество бизнес-клиентов Tele2, использующих SMS-таргет, выросло в Приволжье на 22%. Наиболее активно возможности персонализированной рассылки используют предприниматели Нижегородской и Ульяновской областей, Татарстана и Чувашии. При этом представители бизнеса отказались от массовой рассылки и делают упор на работе с целевой аудиторией, благодаря чему сокращаются затраты на использование сервиса, а его эффективность растет.
SMS-таргет интегрирован с технологией big data, учитывает геопозиционирование и позволяет найти подходящих адресатов по 40 параметрам, благодаря чему бизнесмены стали больше внимания уделять удобной для потенциальных клиентов логистике, чтобы место оказания услуг находилось рядом с домом или работой. Так, в Казани прибыль B2b-клиента в сегменте "финансы" в 11 раз превысила затраты на услугу SMS-таргет после первой рассылки по целевой аудитории. Среди активных пользователей сервиса Tele2 в Приволжье в этом году — представители сферы розничной торговли, услуг по продаже и обслуживанию автомобилей, автоперевозок и ресторанного бизнеса.
Четверть от отправленных с начала года SMS-сообщений — предложения с вакансиями. Tele2 разработала отдельный бизнес-продукт "HR-таргет", который помогает организациям быстро и эффективно найти сотрудников без обращения к рекрутинговым сервисам и агентствам. При поиске персонала учитывается пол, возраст, место проживания — всего более 40 личностных и поведенческих параметров. Численность потенциальной аудитории, которая соответствует требованиям рекрутера, можно увидеть в реальном времени в личном кабинете. Так, в одним из районов Удмуртии более 300 человек нашли работу на новом производстве за два неполных месяца. Сервис уже помог 15 компаниям Приволжья провести кадровый подбор и укомплектовать штат линейными сотрудниками.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"SMS-таргет эффективен и пользуется популярностью благодаря балансу передовых технологий и востребованных digital-решений. В основе сервиса сложные алгоритмы и постоянно обновляющиеся массивы данных big data, что гарантирует точность выбора потенциальной аудитории, а значит, высокую результативность. Tele2 сделала интерфейс сервиса максимально простым и интуитивно понятным, поэтому им легко пользоваться всем, вне зависимости от сферы бизнеса и образования".
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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