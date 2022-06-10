Из-за забега "Королева спорта" в Самаре будет ограничено движение

Из-за легкоатлетического фестиваля "Королева спорта" на территории Самары будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
- с 03:00 до 06:00 12 июня - по Волжскому проспекту на участке от ул. Ульяновской до ул. Маяковского;
- с 06:00 до 16:00 12 июня - по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской - от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту в границах улиц Вилоновской и Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали - от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
При этом автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261 будут следовать согласно скорректированным схемам.
Кроме того, с 17:00 11 июня до 16:00 12 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках дорог:
- по ул. Максима Горького - от ул. Венцека до ул. Вилоновской;
- по ул. Вилоновской - от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;
- по Волжскому проспекту - от ул. Вилоновской до ул. Лесной;
- по ул. Лесной - от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали - от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !