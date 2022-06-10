16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Массажные кушетки и их характеристики Прогулка по ночному Петербургу доставит массу ярких эмоций Ритуальные услуги в Тольятти по доступной цене Обзор смартфона Apple iPhone SE 2022 года. Маленький, но шустрый! Важность своевременного обращения за юридической помощью

Общество

Из-за забега "Королева спорта" в Самаре будет ограничено движение

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 294
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Из-за легкоатлетического фестиваля "Королева спорта" на территории Самары будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- с 03:00 до 06:00 12 июня - по Волжскому проспекту на участке от ул. Ульяновской до ул. Маяковского;
- с 06:00 до 16:00 12 июня - по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской - от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту в границах улиц Вилоновской и Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали - от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

При этом автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261 будут следовать согласно скорректированным схемам.

Кроме того, с 17:00 11 июня до 16:00 12 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках дорог:
 - по ул. Максима Горького - от ул. Венцека до ул. Вилоновской;
- по ул. Вилоновской - от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;
- по Волжскому проспекту - от ул. Вилоновской до ул. Лесной;
- по ул. Лесной - от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали - от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Фото на сайте

Детский сад №283 отметил День России

Детский сад №283 отметил День России

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Подопечные детского фонда получили книжки-путеводители по Самаре

Подопечные детского фонда получили книжки-путеводители по Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3