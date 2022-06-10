Из-за забега "Королева спорта" в Самаре будет ограничено движение

Из-за легкоатлетического фестиваля "Королева спорта" на территории Самары будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- с 03:00 до 06:00 12 июня - по Волжскому проспекту на участке от ул. Ульяновской до ул. Маяковского;

- с 06:00 до 16:00 12 июня - по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской - от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту в границах улиц Вилоновской и Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали - от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

При этом автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261 будут следовать согласно скорректированным схемам.

Кроме того, с 17:00 11 июня до 16:00 12 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках дорог:

- по ул. Максима Горького - от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

- по ул. Вилоновской - от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;

- по Волжскому проспекту - от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

- по ул. Лесной - от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали - от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.