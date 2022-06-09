Максим Токаренко (МегаФон): Мы активно работаем над увеличением скорости передачи данных

Директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко в интервью Волга Ньюс рассказал о влиянии пандемии на поведение абонентов и корпоративных клиентов, о результатах работы и ближайших планах.

- Какие изменения произошли в самарском отделении МегаФона за последнее время? Каких результатов удалось достигнуть?

- Что касается технологических результатов - за последние полтора года в Самарской области мы модернизировали более 380 базовых станций, процесс улучшения сети затронул практически все районы.

Помимо этого, мы планомерно строили и строим новые базовые станции, которые обеспечивают покрытие скоростным мобильным интернетом. Такая работа ведется, в основном, в районах области, малых населенных пунктах. По сути, мы закрываем оставшиеся небольшие белые пятна, где еще не было LTE.

Примерно полгода назад мы запустили технологию Voice over Wi-Fi, которая позволяет звонить через Wi-Fi. Услуга актуальна для помещений, где слаб сигнал мобильной связи, например, на цокольных этажах или подземных парковках.

Прошлой весной в Самаре мы открыли один из крупнейших в России центров обслуживания клиентов МегаФона - современный, инновационный шоурум, где корпоративные клиенты могут ознакомиться с нашими продуктами и сразу оценить их эффективность на примерах реальной эксплуатации.

- Как изменилось число абонентов?

- Существенных перемен на телеком-рынке Самарской области не происходит, все довольно стабильно. МегаФон остается лидером по доле абонентской базы - самарцы доверяют качеству и надежности нашей сети.

Стабильность объясняется также тем, что в области нет сильного влияния миграционных процессов.

- Каким образом пандемия сказалась на работе?



- Если говорить о внутренней организации работы, то, конечно, как и на многих предприятиях, у нас большое число сотрудников было переведено на дистанционный режим работы. Благодаря уже имеющемуся на момент начала пандемии довольно высокому уровню цифровизации для нас это произошло достаточно "бесшовно" - у всех есть электронные подписи, документооборот ведется в электронном виде, коммуникации и рабочие процессы переведены в электронные системы.

По сути, переход из офиса на дом сопровождался только перемещением ноутбука. Вернувшись обратно, наши сотрудники так же успешно адаптировались к привычному формату.

Что касается работы сети, то мы отметили увеличившуюся миграцию абонентов из городов в сельские населенные пункты и дачные массивы. На лето жители традиционно уезжали из городов, но в период пандемии существенная их часть не возвращалась на работу в офисы, как обычно, продолжая работать удаленно.

- Это создавало дополнительную нагрузку?

- В первый месяц пандемии средний трафик вырос в полтора раза, при этом, что более важно, потребление сместилось в спальные районы, садовые товарищества, коттеджные поселки. Такие перемещения потребовали от нас оперативного изменения планов развития сети. Поэтому в 2020 и 2021 годах мы сфокусировались в первую очередь на модернизации инфраструктуры в сельской местности.

Еще могу отметить увеличившийся интерес со стороны бизнеса к различным цифровым сервисам и услугам. Далеко не все компании были готовы к переводу сотрудников на работу из дома. Поэтому вырос спрос на услуги организации удаленных рабочих мест, электронного документооборота и кибербезопасности. То же касается и облачных технологий, которые обеспечивают перенос сетевой инфраструктуры на сторонние мощности.

- Изменилось ли потребительское поведение абонентов?

- Многие наши клиенты, перейдя на удаленную работу, особенно из локаций, где нет проводного интернета, стали больше пользоваться мобильной передачей данных. Пока люди находились дома, не имея возможности посещать массовые мероприятия, они смотрели развлекательные сервисы, прежде всего, онлайн-кинотеатры. Мобильное телевидение в этот период также показало рост в полтора-два раза.

- Как развивается сегмент услуг для бизнеса, какие технологии и услуги наиболее востребованы?

- В корпоративном сегменте сработали два фактора. Первый - рост киберугроз. За периметром внутренней сети организации цифровая уязвимость возрастает. Поэтому, когда компании перевели сотрудников на удаленку и стали активно использовать приложения и веб-ресурсы для взаимодействия с клиентами и партнерами, возник вопрос сохранения данных на устройствах сотрудников, а также защищенности ИТ-инфраструктуры. Закономерно, что в топ популярных услуг среди самарского бизнеса вошли "МегаФон MDM", "Защита от DDoS-атак" и "МегаФон WAF".

Владимир Заполянский, Positive Technologies: "Рынок перешел в парадигму, когда кибербезопасность измеряема результатом" На международном форуме по практической кибербезопасности Positive Hack Days, прошедшем в Москве 18-19 мая, директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Positive Technologies Владимир Заполянский в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о перспективах развития рынка, об интересе иностранцев к продуктам российских вендоров и о том, как сегодня можно измерить кибербезопасность.

Сейчас вопрос информационной безопасности продолжает оставаться в фокусе.

Второй фактор - ускорение цифровизации бизнеса, рост информационных систем внутри компаний. Вследствие этого наиболее актуальны продукты, связанные с облачными решениями. За прошлый год спрос на них вырос в полтора раза.

Многие региональные клиенты используют облако для резервного копирования, чтобы иметь возможность восстановления, если что-то случится с основной инфраструктурой. Но также растет количество компаний, размещающих в облаке IT-системы, в которых работают сотни сотрудников.

Также с ростом числа информационных систем и объемов хранимой информации увеличивается потребность в оборудовании (серверах и хранилищах), но не все при этом готовы содержать автозалы и строить собственные центры обработки данных (ЦОД). Поэтому сейчас наши клиенты стали чаще интересоваться сервисами по размещению сетевого оборудования в сторонних ЦОДах - так называемый colocation.

Здесь у нас есть уникальное преимущество, так как мы обеспечиваем клиентам услугу под ключ, предоставляя и возможность разместить оборудование в Самарском ЦОДе МегаФона, и защищенные каналы связи до клиента.

- Насколько успешно продвигаются аутсорсинговые сервисы по автоматизации процессов, такие как "Цифровой Бэк-офис", например?

- Эти сервисы прекрасно "заходят", когда в компании несколько сот человек занимаются одними и теми же рутинными задачами. Услуга позволяет экономить существенные средства, увеличить производительность труда сотрудников за счет автоматизации процессов.

- Минцифры в начале года рекомендовал операторам снизить объемы интернет-трафика в тарифах. Есть понимание, как это будет реализовываться в Самарской области?

- При формировании тарифной линейки и ее наполнения мы исходим прежде всего из потребностей жителей региона. Все тарифные планы формируются по результатам обработки профилей потребления миллионов абонентов, с использованием инструментов big datа.

К примеру, в среднем житель Самарской области расходует на своем устройстве порядка 18 гигабайт в месяц, и только около 2% тратят более 100 гигабайт. Наша тарифная линейка для смартфонов предусматривает широкий диапазон выбора пакета интернета от 6 до 60 гигабайт с возможностью увеличения - это позволяет оптимально и гибко подобрать тариф, чтобы не переплачивать за лишние неиспользуемые гигабайты.

- Какие задачи стоят перед вашей командой в 2022 году? Можно ли уже судить о том, как сказывается на работе в регионе текущая внешнеполитическая ситуация?

- Мы делаем все, чтобы сохранить основные векторы развития в целях обеспечения высокого уровня качества сервиса для абонентов. МегаФон продолжает расширять карту покрытия, для чего постоянно инвестирует в развитие инфраструктуры и инновационных технологий.

Сейчас у нас подавляющая часть всех базовых станций в области поддерживают стандарт LTE. Остались совсем небольшие населенные пункты, которые мы постепенно закрываем покрытием 4G.

Мы модернизируем сеть, максимально эффективно используя радиочастотный спектр, к слову сказать, самый большой среди всех операторов региона. С помощью рефарминга под LTE задействуем максимальное количество частот, что делается ради одной ключевой цели - обеспечить наших абонентов стабильно высокими скоростями передачи данных.

Дополнительно мы разрабатываем и внедряем инновационные решения для улучшения качества наших сервисов для клиентов, включая увеличение скорости мобильного интернета. Буквально недавно запустили уникальную услугу - pre-5G. Это интеллектуальная программа конфигурации ресурсов, которая даже на нагруженной сети добавляет до 50% к средней скорости мобильного интернета.

Технология уже реализована, работает на сети МегаФона и доступна по умолчанию на тарифах "Максимум. Без переплат", "VIP", "Премиум", также ее можно подключить дополнительно.