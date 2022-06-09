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Общество

В Самаре пройдет музыкально-патриотический фестиваль "Виват, Россия!"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 июня в Струковском саду Самары пройдет музыкально-патриотический фестиваль "Виват, Россия!", посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения Императора Петра I. Фестиваль проходит в рамках федерального творческого проекта "Петровские музыкальные ассамблеи" при поддержке правительства Российской Федерации, Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество имени Валерия Халилова", министерства культуры Самарской области. Организатор фестиваля - администрация городского округа Самара.

Мероприятия проекта "Петровские музыкальные ассамблеи", которые проходят в городах и регионах страны, объединены главной идеей - представить участникам и зрителям значение и роль императора Петра I в истории, в становлении российской государственности.

Фестиваль откроется в летнем театре Струковского сада в 12:00 выступлениями детско-юношеских духовых оркестров Самарской области.

На аллеях Струковского сада для гостей праздника с 12:00 до 17:00 будут работать тематические площадки: кузница, плотницкая мастерская, мастерская по плетению гамаков, мастер-классы по вязанию морских узлов и морской флажковой азбуке, площадка старинных подвижных игр и мастерская плетения бутоньерок из цветов.

ООО "Газпром трансгаз Самара" является партнером фестиваля и организует работу интерактивных тематических площадок, "погружающих" в атмосферу петровской эпохи, - кузница, плотницкая и ткацкая мастерские, старинные подвижные игры, мастер-классы по вязанию морских узлов, морской флажковой азбуке, по изготовлению бутоньерок.

На открытой сцене в течение дня совместно с киноконцерном "Мосфильм" и киностудией им. Горького будут организованы кинопоказы фильмов о российской императоре:
10:00 - х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа женил",
12:00 - х/ф "Юность Петра",
15:00 - х/ф "В начале славных дел",
19:30 - х/ф "Петр I".

Узнать об историческом значении деятельности Императора Петра I можно, посетив открытые лекции, которые также пройдут на открытой сцене Струковского сада:
18:00 - "История волжского судоходства" - лекция историка, члена Российского географического общества Бориса Агузарова,
18:30 - "Петр I в истории России и Самары" - лекция доктора исторических наук, профессора Глеба Алексушина.

В 17:30 начнется концерт специальных гостей фестиваля - сводного оркестра Самарского гарнизона, Самарского концертного духового оркестр и Адмиралтейского оркестр из Санкт-Петербурга.

Специальный гость фестиваля - музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, Адмиралтейский оркестр под управлением военного дирижера Никиты Игнатова. Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы - старейший духовой военно-морской оркестр России, основанный по приказу Петра I в феврале 1703 года. Для фестиваля "Виват, Россия!" музыканты Адмиралтейского оркестра подготовили специальную программу, в которой прозвучат петровские канты и марши, произведения русских композиторов. Концерт Адмиралтейского оркестра начнется после 19:00 в летнем театре.
Фестиваль завершится масштабным исполнением марша Преображенского полка и марша В.Агапкина "Прощание славянки" всеми оркестрами.

 

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Последние комментарии

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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