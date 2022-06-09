В Самаре пройдет музыкально-патриотический фестиваль "Виват, Россия!"

10 июня в Струковском саду Самары пройдет музыкально-патриотический фестиваль "Виват, Россия!", посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения Императора Петра I. Фестиваль проходит в рамках федерального творческого проекта "Петровские музыкальные ассамблеи" при поддержке правительства Российской Федерации, Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество имени Валерия Халилова", министерства культуры Самарской области. Организатор фестиваля - администрация городского округа Самара.

Мероприятия проекта "Петровские музыкальные ассамблеи", которые проходят в городах и регионах страны, объединены главной идеей - представить участникам и зрителям значение и роль императора Петра I в истории, в становлении российской государственности.

Фестиваль откроется в летнем театре Струковского сада в 12:00 выступлениями детско-юношеских духовых оркестров Самарской области.

На аллеях Струковского сада для гостей праздника с 12:00 до 17:00 будут работать тематические площадки: кузница, плотницкая мастерская, мастерская по плетению гамаков, мастер-классы по вязанию морских узлов и морской флажковой азбуке, площадка старинных подвижных игр и мастерская плетения бутоньерок из цветов.

ООО "Газпром трансгаз Самара" является партнером фестиваля и организует работу интерактивных тематических площадок, "погружающих" в атмосферу петровской эпохи, - кузница, плотницкая и ткацкая мастерские, старинные подвижные игры, мастер-классы по вязанию морских узлов, морской флажковой азбуке, по изготовлению бутоньерок.

На открытой сцене в течение дня совместно с киноконцерном "Мосфильм" и киностудией им. Горького будут организованы кинопоказы фильмов о российской императоре:

10:00 - х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа женил",

12:00 - х/ф "Юность Петра",

15:00 - х/ф "В начале славных дел",

19:30 - х/ф "Петр I".

Узнать об историческом значении деятельности Императора Петра I можно, посетив открытые лекции, которые также пройдут на открытой сцене Струковского сада:

18:00 - "История волжского судоходства" - лекция историка, члена Российского географического общества Бориса Агузарова,

18:30 - "Петр I в истории России и Самары" - лекция доктора исторических наук, профессора Глеба Алексушина.

В 17:30 начнется концерт специальных гостей фестиваля - сводного оркестра Самарского гарнизона, Самарского концертного духового оркестр и Адмиралтейского оркестр из Санкт-Петербурга.

Специальный гость фестиваля - музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, Адмиралтейский оркестр под управлением военного дирижера Никиты Игнатова. Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы - старейший духовой военно-морской оркестр России, основанный по приказу Петра I в феврале 1703 года. Для фестиваля "Виват, Россия!" музыканты Адмиралтейского оркестра подготовили специальную программу, в которой прозвучат петровские канты и марши, произведения русских композиторов. Концерт Адмиралтейского оркестра начнется после 19:00 в летнем театре.

Фестиваль завершится масштабным исполнением марша Преображенского полка и марша В.Агапкина "Прощание славянки" всеми оркестрами.