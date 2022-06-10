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Банк "Открытие" за первую неделю июня оформил новых вкладов больше, чем за весь май

10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря ажиотажному спросу на два новых сезонных вклада с повышенными ставками — "Летний Промо" и "Летний" — клиенты банка "Открытие" за первую неделю июня оформили больше депозитов, чем за весь май.

С начала июня банк ежедневно открывает вдвое больше вкладов по сравнению со средним ежедневным значением с начала года. При этом 80% клиентов выбирают именно вклады линейки "Летний".

Рост спроса на вклады сопровождается ростом популярности оформления депозитов через дистанционные каналы — их доля увеличилась до 64% против 50% в течение апреля и мая.

Три четверти вкладчиков предпочли разместить деньги во вклады на 6 месяцев. Более 90% вкладов открыты на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Два сезонных вклада "Летний Промо" и "Летний" с повышенными ставками банк "Открытие" запустил с 1 июня 2022 года. Разместить средства по выгодным ставкам "Открытие" предлагает своим клиентам на 4 и 8 месяцев, что позволяет зафиксировать доходность на срок на треть дольше, чем по стандартным вкладам.

Вклад "Летний Промо" могут открыть клиенты, у которых на депозитах и накопительных счетах в банке "Открытие" на 30 апреля 2022 года было размещено не более 50 тыс. рублей.

Действующим клиентам банк предлагает оформить вклад "Летний".

Минимальная сумма обоих вкладов — 50 тысяч рублей. Проценты по желанию вкладчика выплачиваются ежемесячно, в начале или в конце срока действия договора. Открыть вклады "Летний Промо" и "Летний" можно как в офисе банка, так и в дистанционных каналах.

Более подробно ознакомиться с условиями по новым вкладам можно на сайте банка.

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