Банк "Открытие" за первую неделю июня оформил новых вкладов больше, чем за весь май

Благодаря ажиотажному спросу на два новых сезонных вклада с повышенными ставками — "Летний Промо" и "Летний" — клиенты банка "Открытие" за первую неделю июня оформили больше депозитов, чем за весь май.
С начала июня банк ежедневно открывает вдвое больше вкладов по сравнению со средним ежедневным значением с начала года. При этом 80% клиентов выбирают именно вклады линейки "Летний".
Рост спроса на вклады сопровождается ростом популярности оформления депозитов через дистанционные каналы — их доля увеличилась до 64% против 50% в течение апреля и мая.
Три четверти вкладчиков предпочли разместить деньги во вклады на 6 месяцев. Более 90% вкладов открыты на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Два сезонных вклада "Летний Промо" и "Летний" с повышенными ставками банк "Открытие" запустил с 1 июня 2022 года. Разместить средства по выгодным ставкам "Открытие" предлагает своим клиентам на 4 и 8 месяцев, что позволяет зафиксировать доходность на срок на треть дольше, чем по стандартным вкладам.
Вклад "Летний Промо" могут открыть клиенты, у которых на депозитах и накопительных счетах в банке "Открытие" на 30 апреля 2022 года было размещено не более 50 тыс. рублей.
Действующим клиентам банк предлагает оформить вклад "Летний".
Минимальная сумма обоих вкладов — 50 тысяч рублей. Проценты по желанию вкладчика выплачиваются ежемесячно, в начале или в конце срока действия договора. Открыть вклады "Летний Промо" и "Летний" можно как в офисе банка, так и в дистанционных каналах.
Более подробно ознакомиться с условиями по новым вкладам можно на сайте банка.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?