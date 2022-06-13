В Самаре произошел крупный пожар на ул. Прожекторной

В понедельник, 13 июня, примерно в 4:58 произошел пожар на ул. Прожекторной в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный жилой дом и надворные постройки на площади 300 кв. метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "пожар № 2". На борьбу с огнем направили 96 человек и 33 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлекаются пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль.

Площадь пожара увеличилась до 320 кв. м, но в 6:37 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе ребенок.