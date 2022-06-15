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23% женщин-предпринимателей видят в уходе зарубежных компаний возможности для развития бизнеса

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" и Комитет по развитию женского предпринимательства "Опоры России" представляют результаты новой, 9-й волны исследования Индекса женского предпринимательства (Women Business Index, WBI). Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.

В новой экономической реальности Индекс женского предпринимательства (Women Business Index, WBI) демонстрирует незначительное снижение относительно уровня предыдущего года — с 71,1 пункта в третьем квартале 2021 года (8-я волна) до 69,8 пункта на конец первого квартала 2022 года (9-я волна). Это существенно меньше, чем предыдущее снижение Индекса в 2020 году, вызванное пандемией COVID-19 — тогда его значение снизилось с 69,4 п. п. в четвертом квартале 2019 года (6-я волна) до 60,1 пункта в третьем квартале 2020 года (7-я волна).

Индекс WBI показывает уровень благоприятности деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России. Индекс объединяет три показателя с отдельными тематическими блоками вопросов: "Культура предпринимательства", "Предпринимательская экосистема", "Личные качества". Значение Индекса WBI выше 50 пунктов указывает на благоприятную среду, а ниже 50 пунктов — на неблагоприятную. Шкала Индекса — от 0 до 100 пунктов.

В исследовании приняли участие как женщины-предприниматели (опрошено 300 руководителей/владельцев предприятий сегмента МСП), так и женщины, не являющиеся предпринимателями (500 жителей России женского пола в возрасте от 18 до 60 лет). Выборка предприятий строилась по показателям размера и отрасли бизнеса согласно данным Росстат.

На снижение Индекса WBI в марте 2022 года повлияло, в первую очередь, снижение показателя среди женщин, не имеющих своего бизнеса: выросла доля тех, кто считает, что возможностей для открытия и ведения бизнеса стало меньше (частный Индекс "Культура предпринимательства" сократился на 5,6 п. до 78,7 п.). При этом женщины-предприниматели более стабильны в оценках культуры предпринимательства в России, падение показателя — меньше, чем среди женщин, не имеющих своего бизнеса (снижение на 0,6 п. до 72,2 п.).

Более половины предпринимательниц (52%) ощутили на своем бизнесе негативный эффект от введенных зарубежных санкций. 38% указали, что санкции не оказали влияния на работу их компании, 8% смогли извлечь пользу из введенных ограничений. При этом 23% предпринимательниц увидели возможности для развития своего бизнеса в условиях ухода зарубежных компаний с российского рынка.

Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели в новых социально-экономических условиях, связаны со снижением выручки (52%) и спроса на продукты и услуги компании (29%), а также с проблемами поставок и ростом цен на сырьё (37%).

Половина предпринимательниц (49%) считают, что их предприятие будет испытывать потребность в дополнительном финансировании в ближайшие полгода. При этом 40% предпринимательниц ожидают осложнения процесса привлечения дополнительных финансовых ресурсов в ближайшие полгода.

Почти половина женщин-предпринимателей (43%) получали дополнительное образование или проходили курсы/тренинги в области организации или развития бизнеса. Онлайн-обучение через образовательные платформы, специализированные сайты с курсами — самый удобный формат обучения (66%), а интернет-маркетинг (15%) и программирование (12%) — самые востребованные направления дополнительного образования среди предпринимательниц.

Топ-5 причин, по которым женщины-предприниматели решили заняться бизнесом:

  • Желание улучшить материальное положение (57%)
  • Желание свободно распоряжаться собой и своим временем (50%)
  • Желание принимать самостоятельные решения и не иметь начальников, кроме себя (45%)
  • Желание профессионально самореализоваться (22%)
  • Вдохновение от примера других женщин (20%)

Надия Черкасова, заместитель президента — председателя правления банка "Открытие", председатель комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России":

"Женщины-предприниматели демонстрируют высокий уровень адаптивности к изменившимся экономическим реалиями, как и весь сегмент малого бизнеса. Безусловно, предприниматели столкнулись с трудностями и необходимостью перестраивать цепочки поставок и устоявшиеся бизнес-модели. 53% опрошенных отметили, что санкции оказали негативное влияние на бизнес, при этом 23% видят возможности для развития новых направлений взамен ушедших брендов. Кроме того, текущая ситуация способствует переходу людей из найма в свой собственный бизнес. Индекс отражает, что продолжает расти интерес к созданию бизнеса в новых освободившихся нишах. И особенно актуальными становятся программы финансирования стартового капитала и кредитование в целом — на фоне снижения ключевой ставки".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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