В День памяти и скорби в Самаре пройдут памятные мероприятия

В ночь на 22 июня Самарская область примет участие в международной акции "Огненные картины войны". На площади Куйбышева создадут изображение штурмовика Ил-2 из более 30 тысяч свечей.

Самара также присоединится к всероссийской благотворительной акции "Красная гвоздика".



В 04:00 22 июня можно будет зажечь "Свечу памяти" у горельефа "Скорбящей Матери-Родины.



С 9:00 до 21:00 22 июня на площади Славы пройдет акция "Перекличка Постов № 1 — Этих дней не смолкнет слава".



Активисты самарского отделения "Поисковое движение России" организуют работу общественной приемной.



С 14:00 до 18:00 18 июня в парке Победы бойцы самарского поискового движения проведут для горожан тематическую акцию "Школа молодого поисковика".



Воспитанники Российского движения школьников примут участие в общероссийских акциях "Вечерний костер", флешмобе "Письма, опаленные войной" и "Венок памяти".



