В День памяти и скорби в Самаре пройдут памятные мероприятия

В ночь на 22 июня Самарская область примет участие в международной акции "Огненные картины войны". На площади Куйбышева создадут изображение штурмовика Ил-2 из более 30 тысяч свечей.
Самара также присоединится к всероссийской благотворительной акции "Красная гвоздика".
В 04:00 22 июня можно будет зажечь "Свечу памяти" у горельефа "Скорбящей Матери-Родины.
С 9:00 до 21:00 22 июня на площади Славы пройдет акция "Перекличка Постов № 1 — Этих дней не смолкнет слава".
Активисты самарского отделения "Поисковое движение России" организуют работу общественной приемной.
С 14:00 до 18:00 18 июня в парке Победы бойцы самарского поискового движения проведут для горожан тематическую акцию "Школа молодого поисковика".
Воспитанники Российского движения школьников примут участие в общероссийских акциях "Вечерний костер", флешмобе "Письма, опаленные войной" и "Венок памяти".
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !