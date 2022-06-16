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Банк "Открытие": ФРС ужесточила риторику, но ожидания рецессии растут

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам заседания ФРС ставка была повышена на 75 б. п. до уровня 1,5-1,75%. Столь агрессивное решение до совсем недавнего времени было для рынка неожиданным. Но все изменило повышение годовой инфляции до 8,6% г/г — максимальной с 1981 г. — при ожиданиях 8,3% г/г. Это произошло под влиянием дальнейшего роста цен на энергоносители и продовольствие. ФРС обращает все большее внимание на показатели общей инфляции, а не только базовой ее части: так, существенное ужесточение политики происходит на фоне заметного повышения прогноза роста цен по показателю дефлятора потребительских расходов (PCE) на 2022 г. с 4,1-4,7% до 5,0-5,3%, при этом прогноз по показателю Core PCE был скорее уточнен с 3,9-4,4% до 4,2%-4,5%.

ФРС более не надеется на снижение инфляции до целевого уровня до 2024 г. — данная фраза была исключена из пресс-релиза. Однако регулятор отметил, что будет продолжать делать все необходимое для достижения этой цели. На фоне достаточно сильного рынка труда и оживления после провала в первом квартале, Дж. Пауэлл не исключил столь же сильного — на 75 б. п. — повышения ставки на следующем заседании, но подчеркнул, что подобный шаг не следует рассматривать как новую нормальность.

Дж. Пауэлл выразил уверенность, что ФРС сможет обеспечить "мягкую посадку", то есть снижение инфляции без рецессии экономики. Однако разброс прогнозов свидетельствует о том, что не все члены комитета разделяют это мнение. И хотя ВВП США в первом квартале сократился на 0,4% кв/кв, согласно расчетам "Открытие Research", он был все еще на 1,6% выше среднеквартального в 2021 г. уровня. Это означает, что если экономика в последующие три квартала покажет нулевую динамику, то только за счет эффекта базы ВВП в 2022 г. вырастет на 1,6% — именно этот показатель может служить маркером, разделяющим ожидания дальнейшего снижения и возобновления роста экономики. Медианный прогноз членов ФРС в отношении роста ВВП был снижен с 2,8 до 1,7%, а это означает, что 9 из 18 участников заседания не ожидают заметного роста экономики в 2022 г. "Центральная тенденция" — показатель с исключением трех наиболее оптимистичных и пессимистичных прогнозов — была пересмотрена с 2,5-3,0% до 1,5%-1,9%. Таким образом, по крайней мере четверо из девяти участников — три, чьи прогнозы были исключены, и один с прогнозом 1,5% — ожидают кратковременную рецессию в США в 2022 г., а еще пятеро ожидают динамику, близкую к стагнации.

Дальнейшие шаги ФРС будут зависеть от новой поступающей информации в отношении состояния экономики. Риторика Дж. Пауэлла все еще указывает на то, что ФРС не готова своими действиями ввести экономику в рецессию. И хотя повышение ставки на следующем заседании в конце июля представляется предрешенным — но остается неопределенность в отношении шага изменения — достижение нового прогнозного уровня ставки 3,25-3,5% к концу 2022 г. мы ставим под большой вопрос".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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