"Крылья Советов" расторгли контракт с Писарским в одностороннем порядке

ФК "Крылья Советов" в одностороннем порядке расторг контракт с нападающим Владимиром Писарским, отстраненным от футбола, сообщает matchtv.ru со ссылкой на представителя игрока Антона Смирнова.

По его данным, соглашение расторгнуто на основании п. 1 ч. 1 ст. 348.11 ТК РФ — "Дополнительные основания прекращения трудового договора со спортсменом", где говорится о спортивной дисквалификации на срок шесть и более месяцев. Смирнов подчеркнул, что не согласен с приказом, поскольку "запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции, согласно регламентирующим документам Российского футбольного союза (РФС)".

В прошлом сезоне Писарский выступал за "Сочи" на правах аренды. В начале июля комитет по этике РФС наложил на Писарского запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре года, из них год, начиная с даты вынесения решения, реального запрета, и три года — условная спортивная санкция после истечения срока реального запрета. Испытательный срок для игрока — два года. Решение принято в связи с нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике.

Напомним, Писарскому запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырех лет, из них один год реального запрета и три года — условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок два года.

Форварда подозревали в манипулировании исходом первого стыкового матча между "Сочи" и "Пари НН". Встреча состоялась 28 мая в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Писарский получил прямую красную карточку в концовке первого тайма.