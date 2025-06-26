"Крылья Советов" проиграли "Соколу" - 0:1

В первом матче межсезонья "Крылья Советов" встречались с саратовским "Соколом".
Встреча проходила на самарском "Металлурге". Игра проходила в закрытом режиме.
Гости открыли счет на 10 минуте и этот мяч оказался единственным за всю игру.
Следующая игра "Крыльев" пройдет 1 июля с "КАМАЗом".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.