"Акрон" обыграл СШОР "Химки" - 4:0

ФК "Акрон" в товарищеском мачте в рамках летних сборов встречался с СШОР "Химки".
Команды провели на поле два тайма по 30 минут.
Тольяттинцы одержали уверенную победу - 4:0.
Авторами забитых голов стали Шершов (7 и 32 минуты), Базилевский (27 минута) и Эсанов (42 минута).
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.