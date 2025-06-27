Иван Сергеев пройдет медосмотр для "Динамо" 27 июня

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в пятницу, 27 июня, пройдет медосмотр для перехода в московское "Динамо", сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Форвард будет получать в московском клубе 1 млн евро в год после выплаты налога. "Спартак" же предлагал Сергееву на руки 1,5 млн евро в год.

В минувшем сезоне действующий форвард "Крыльев Советов" принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.