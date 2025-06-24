"Акрон" обыграл "Знамя труда" - 3:1

В понедельник, 23 июня, "Акрон" встречался с одним из старейших клубов России - "Знамя труда".
Тольяттинцы одержали победу в первом контрольном матче FONBET Летних Сборов.
Дубль оформил Бакаев - на 5 и 39 минутах. На 29-й минуте также гол забил Пестряков.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.