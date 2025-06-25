"Крылья Советов" подпишут Илью Берковского и Джимми Марина

Состав ФК "Крылья Советов" пополнят 25-летний полузащитник "Химок" Илья Берковский и нападающий "Оренбурга" Джимми Марин, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Контракт с Берковским по схеме 1+1 рассчитан до лета 2026 года. Зарплата у 25-летнего футболиста будет 1,3 млн руб. в месяц.

С 27-летним Джимми Марином у "Крыльев Советов" согласован техлетний контракт. Зарплата нападающего составит 2,5 млн руб. в месяц. Сейчас футболист делает новый паспорт в Коста-Рике и вскоре должен присоединиться к самарцам.