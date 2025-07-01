"Крылья" сыграли вничью с КамАЗом

Во вторник, 1 июля, "Крылья Советов" провели контрольный матч с "КамАЗом".
Счет открыли гости на 34 минуте. Самарцы отыгрались на 76: Игнатенко реализовал пенальти. Итог матча - 1:1.
В следующем контрольном матче "Крылья" встретятся с московским "Спартаком". Игра состоится на "Лукойл Арене" в воскресенье, 6 июля, в 18:00.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.