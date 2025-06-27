"Акрон" подписал голкипера Виталия Гудиева

ФК "Акрон" заключил трехлетний контракт с голкипером Виталием Гудиевым, сообщат пресс-служба клуба.
Виталий Гудиев является воспитанником осетинского футбола. В составе родной "Алании" вратарь дебютировал в профессиональном футболе на уровне Первой лиги. Далее в карьере Виталия был грозненский "Ахмат", где он провел восемь сезонов в премьер-лиге.
Розыгрыш МИР РПЛ 2022/23 Гудиев отыграл в "Химках", а последние два сезона в элите голкипер защищал цвета воронежского "Факела", проведя за "огнеопасных" 34 матча во всех турнирах. В минувшем сезоне Гудиев вошел в топ-5 вратарей по проценту сейвов.
"Мы рады, что Виталий присоединился к нам и добавит конкуренции во вратарской линии. Дополнительно хочется отметить его умение точно вводить мяч ногами, что добавит нам вариативности в начале атаки", — спортивный директор ФК "Акрон" Антон Чистяков.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.