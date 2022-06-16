ПСБ развивает финансовые механизмы государственно-частного партнерства для МСБ

ПСБ на площадке ХХV Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, развивающих сотрудничество в сфере государственно-частного партнерства и концессионных инициатив, ориентированных на малый и средний бизнес. В рамках совместной работы над такими проектами ПСБ будет предоставлять кредитные средства на их реализацию.
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано между ПСБ, ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП — стороны намерены разрабатывать и внедрять типовые решения для массовой реализации проектов государственно-частного партнерства с участием субъектов МСП, включая объекты спорта, ЖКХ, дошкольного образования и объектов других отраслей. Планируется, что партнеры предложат бизнесу готовые решения для инвестиций в инфраструктурные, социально значимые объекты с помощью механизмов ГЧП.
ПСБ также подписал соглашение с ООО "Системные концессии", в рамках которого стороны будут выстраивать и укреплять коммерческое сотрудничество в области реализации проектов ГЧП. Такое взаимодействие направлено на увеличение количества региональных частных концессионных инициатив, развивающих социальную и производственную инфраструктуру в России.
"Государственно-частное партнерство, получившее в текущих условиях новый импульс, открывает дополнительные возможности для реализации инфраструктурных проектов в России с участием малого и среднего бизнеса. Подписанные соглашения будут способствовать росту количества концессионных договоров, направленных на создание социальной и производственной инфраструктуры в регионах, а также разработке организационно-правовых и экономических условий реализации проектов ГЧП", — сказал заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?