Стартовал очный этап подготовки специалистов проекта "Профессионалитет"

В Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал очный этап обучения слушателей образовательной программы по подготовке управленческих команд регионов - участников федерального проекта "Профессионалитет".
Федеральный проект "Профессионалитет" Министерства просвещения РФ, который стартовал в 2022 г., включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Его цель - создание в системе среднего профессионального образования гибкой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.
Участниками программы по подготовке управленческих команд регионов стали 12 представителей Самарской области, в том числе представители Поволжского государственного колледжа и СамГУПС, ПАО "ОДК-Кузнецов", Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" и министерства образования и науки Самарской области.
Начавшие обучение команды из регионов представляют образовательно-производственные центры (кластеры), которые готовят специалистов для железнодорожной, фармацевтической, горнодобывающей и химической отраслей, атомной и легкой промышленности, металлургии, сельского хозяйства и машиностроения. В 2022 году в рамках проекта будет создано 70 кластеров путем объединения колледжей и предприятий реального сектора экономики. К 2024 году их количество достигнет 210. Уже с 1 сентября в образовательно-производственных кластерах начнут обучение не менее чем 150 тысяч студентов со всей страны.
Программа повышения квалификации будет проходить в смешанном формате (очно и онлайн). Все слушатели разделены на три потока, первый уже стартовал 13 июня, второй начнется 16 июня, третий - 19 июня.
25 марта Минпросвещения России подведены итоги конкурса на предоставление в 2022 году грантов на оказание господдержки развитию образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы РФ "Развитие образования" (далее - конкурс).
Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А.Буянова (СамГУПС) были объявлены победителями конкурса и получат грантовую поддержку из средств федерального бюджета в размере 100 млн руб. на создание образовательно-производственных центров (кластеров) для подготовки кадров для машиностроительной и железнодорожной отраслей.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.