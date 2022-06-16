Стартовал очный этап подготовки специалистов проекта "Профессионалитет"

В Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал очный этап обучения слушателей образовательной программы по подготовке управленческих команд регионов - участников федерального проекта "Профессионалитет".

Федеральный проект "Профессионалитет" Министерства просвещения РФ, который стартовал в 2022 г., включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Его цель - создание в системе среднего профессионального образования гибкой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

Участниками программы по подготовке управленческих команд регионов стали 12 представителей Самарской области, в том числе представители Поволжского государственного колледжа и СамГУПС, ПАО "ОДК-Кузнецов", Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" и министерства образования и науки Самарской области.

Начавшие обучение команды из регионов представляют образовательно-производственные центры (кластеры), которые готовят специалистов для железнодорожной, фармацевтической, горнодобывающей и химической отраслей, атомной и легкой промышленности, металлургии, сельского хозяйства и машиностроения. В 2022 году в рамках проекта будет создано 70 кластеров путем объединения колледжей и предприятий реального сектора экономики. К 2024 году их количество достигнет 210. Уже с 1 сентября в образовательно-производственных кластерах начнут обучение не менее чем 150 тысяч студентов со всей страны.

Программа повышения квалификации будет проходить в смешанном формате (очно и онлайн). Все слушатели разделены на три потока, первый уже стартовал 13 июня, второй начнется 16 июня, третий - 19 июня.

25 марта Минпросвещения России подведены итоги конкурса на предоставление в 2022 году грантов на оказание господдержки развитию образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы РФ "Развитие образования" (далее - конкурс).

Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А.Буянова (СамГУПС) были объявлены победителями конкурса и получат грантовую поддержку из средств федерального бюджета в размере 100 млн руб. на создание образовательно-производственных центров (кластеров) для подготовки кадров для машиностроительной и железнодорожной отраслей.