Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина одержала победу над немкой Андреа Петкович в рамках первого круга турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), сообщает championat.com.
Дарья обыграла немку со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Петкович ни разу не подала навылет и не сделала ни единой двойной ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных.
Во втором круге россиянка встретится с победительницей пары Клэр Лю (США) — Юле Нимайер (Германия). Турнир начался 19 июня, а завершится в субботу, 25 июня. Призовой фонд составляет 203 024 евро. Действующей победительницей турнира является немка Анжелика Кербер.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!