В летний период самым востребованным вариантом отпуска среди россиян традиционно является пляжный отдых. Однако туристам стоит быть осторожными — по данным Страхового Дома ВСК, одними из наиболее распространённых во время отдыха "морских" травм являются ожоги и укусы морских животных. Большая часть подобных происшествий фиксируется на Кипре (41%), на втором месте — Тунис (27%), на третьем — Турция (18%).
Также в рейтинг стран с наибольшим числом "морских" травм среди туристов входят Арабские Эмираты (7%) и Египет (6%). Российские пляжные курорты являются одними из самых безопасных — в прошлом сезоне, например, не было зафиксировано ни одного аналогичного страхового случая.
На Кипре 37% происшествий "на воде", спровоцированных контактами с морскими животными, были связаны с ожогами медуз, 26% — с травмами стопы из-за ранения иглами морского ежа, 22% — с получением колотых ран или токсического отравления из-за укуса рыб, в том числе рыбы-дракона (вид хищных рыб, шипы которых снабжены ядовитыми железами).
В остальных странах "опасная" морская фауна менее разнообразна — в Тунисе 67% ЧП зафиксированы в результате ожогов медуз, 22% — травм из-за морских ежей. В Турции и ОАЭ — 58% и 80% обращений за медпомощью после купания в море также связаны с ожогами медуз. В Египте наибольшая вероятность получить травму в море из-за морских ежей — 75%.
"Пляжный отдых, как и любой другой вид туризма, сопряжен с риском получения травм. Причем такая вероятность есть и во время путешествий по России — отсутствие происшествий связано не только с безопасностью внутреннего туризма, но и с тем, что россияне реже оформляют страховку на время отдыха в РФ. При этом даже самый привычный ожог медузы может иметь отдаленные последствия для организма — ломоту в теле, зуд, повышение температуры. Наличие полиса позволит оперативно получить качественную медицинскую помощь и полное врачебное сопровождение на весь период заболевания. Поэтому важно позаботиться о наличии страхового полиса независимо от географии путешествия. Тем более стоимость стандартной страховки, не превышает стоимость чашки кофе", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.