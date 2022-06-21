В летний период самым востребованным вариантом отпуска среди россиян традиционно является пляжный отдых. Однако туристам стоит быть осторожными — по данным Страхового Дома ВСК, одними из наиболее распространённых во время отдыха "морских" травм являются ожоги и укусы морских животных. Большая часть подобных происшествий фиксируется на Кипре (41%), на втором месте — Тунис (27%), на третьем — Турция (18%).

Также в рейтинг стран с наибольшим числом "морских" травм среди туристов входят Арабские Эмираты (7%) и Египет (6%). Российские пляжные курорты являются одними из самых безопасных — в прошлом сезоне, например, не было зафиксировано ни одного аналогичного страхового случая.

На Кипре 37% происшествий "на воде", спровоцированных контактами с морскими животными, были связаны с ожогами медуз, 26% — с травмами стопы из-за ранения иглами морского ежа, 22% — с получением колотых ран или токсического отравления из-за укуса рыб, в том числе рыбы-дракона (вид хищных рыб, шипы которых снабжены ядовитыми железами).

В остальных странах "опасная" морская фауна менее разнообразна — в Тунисе 67% ЧП зафиксированы в результате ожогов медуз, 22% — травм из-за морских ежей. В Турции и ОАЭ — 58% и 80% обращений за медпомощью после купания в море также связаны с ожогами медуз. В Египте наибольшая вероятность получить травму в море из-за морских ежей — 75%.

"Пляжный отдых, как и любой другой вид туризма, сопряжен с риском получения травм. Причем такая вероятность есть и во время путешествий по России — отсутствие происшествий связано не только с безопасностью внутреннего туризма, но и с тем, что россияне реже оформляют страховку на время отдыха в РФ. При этом даже самый привычный ожог медузы может иметь отдаленные последствия для организма — ломоту в теле, зуд, повышение температуры. Наличие полиса позволит оперативно получить качественную медицинскую помощь и полное врачебное сопровождение на весь период заболевания. Поэтому важно позаботиться о наличии страхового полиса независимо от географии путешествия. Тем более стоимость стандартной страховки, не превышает стоимость чашки кофе", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.