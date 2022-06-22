Мягкий кинотеатр приглашает в кино по промокоду

Промокод 64Z282 дает 500 бонусов, 1 бонус = 1 рубль.
Промокод и баллы, полученные по нему, действительны до 26 июня 2022 г. включительно. Промокод действует в Мягких кинотеатрах Гудок и Космопорт на любой фильм и сеанс.
Активировать промокод можно только в официальном приложении Мягкого кинотеатра. Начисление бонусов может занимать до 15 минут. Если что-то не сработает, напишите в "Чат с поддержкой" в профиле приложения.
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Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?