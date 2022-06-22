Мягкий кинотеатр приглашает в кино по промокоду

Промокод 64Z282 дает 500 бонусов, 1 бонус = 1 рубль.

Промокод и баллы, полученные по нему, действительны до 26 июня 2022 г. включительно. Промокод действует в Мягких кинотеатрах Гудок и Космопорт на любой фильм и сеанс.

Активировать промокод можно только в официальном приложении Мягкого кинотеатра. Начисление бонусов может занимать до 15 минут. Если что-то не сработает, напишите в "Чат с поддержкой" в профиле приложения.

Подробности о промокоде и как его использовать — pr.comfortkino.ru

Промокодом можно делиться с друзьями.