В Самаре ликвидирован пожар повышенной сложности на ул. Лысвенской

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В среду, 22 июня, примерно в 12:02, начался пожар на ул. Лысвенской, 32 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области