Сотрудники Новикомбанка поддержали Всероссийскую акцию "Минута молчания"

Сегодня, в День памяти и скорби, к традиционной акции "Минута молчания" присоединились сотрудники Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех. В разных уголках страны — от Дальнего Востока до Урала — в региональных офисах банка почтили память героев Великой Отечественной войны.
22 июня в России отмечается День памяти и скорби, в этот день 81 год назад была объявлена Великая Отечественная война. Объединяющий всех россиян день исторической памяти начался в четыре утра по московскому времени в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата. Под легендарное сообщение Юрия Левитана о вторжении фашистской Германии представители разных профессий и возрастов возложили цветы к Вечному огню.
Вместе с лидерами московских профсоюзных организаций сотрудники Новикомбанка отдали дань чести военным летчикам у памятника самолета "Ил-2". В годы войны "крылатый танк" выполнял практически любые задания, использовался и как штурмовик, и как бомбардировщик ближнего действия, и как разведчик, и как истребитель, уничтожая цели противника.
Затем делегация приняла участие в акции "Свеча памяти", возложила цветы к Монументу Победы в Парке Победы и к мемориалу героям войны на Московском машиностроительном предприятии имени В. В. Чернышёва Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.
Традиционной "Минутой молчания" почтили память граждан, погибших в Великой Отечественной войне, сотрудники банка в 30 городах страны. В 12:15 по московскому времени в России было приостановлено движение общественного и личного транспорта, радио- и телевещание, привычная деятельность компаний. Сотрудники Новикомбанка в Комсомольске-на-Амуре, Арсеньеве, Улан-Удэ, Иркутске присоединились к государственной единой акции уже в вечернее время, выразив благодарность героизму предков за мирное небо над головой.
Вечная память героям!
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?