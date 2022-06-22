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Сотрудники Новикомбанка поддержали Всероссийскую акцию "Минута молчания"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, в День памяти и скорби, к традиционной акции "Минута молчания" присоединились сотрудники Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех. В разных уголках страны — от Дальнего Востока до Урала — в региональных офисах банка почтили память героев Великой Отечественной войны.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби, в этот день 81 год назад была объявлена Великая Отечественная война. Объединяющий всех россиян день исторической памяти начался в четыре утра по московскому времени в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата. Под легендарное сообщение Юрия Левитана о вторжении фашистской Германии представители разных профессий и возрастов возложили цветы к Вечному огню.

Вместе с лидерами московских профсоюзных организаций сотрудники Новикомбанка отдали дань чести военным летчикам у памятника самолета "Ил-2". В годы войны "крылатый танк" выполнял практически любые задания, использовался и как штурмовик, и как бомбардировщик ближнего действия, и как разведчик, и как истребитель, уничтожая цели противника.

Затем делегация приняла участие в акции "Свеча памяти", возложила цветы к Монументу Победы в Парке Победы и к мемориалу героям войны на Московском машиностроительном предприятии имени В. В. Чернышёва Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

Традиционной "Минутой молчания" почтили память граждан, погибших в Великой Отечественной войне, сотрудники банка в 30 городах страны. В 12:15 по московскому времени в России было приостановлено движение общественного и личного транспорта, радио- и телевещание, привычная деятельность компаний. Сотрудники Новикомбанка в Комсомольске-на-Амуре, Арсеньеве, Улан-Удэ, Иркутске присоединились к государственной единой акции уже в вечернее время, выразив благодарность героизму предков за мирное небо над головой.

Вечная память героям!

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