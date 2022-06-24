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Здравоохранение Общество

Молодые специалисты Чапаевской больницы получили "подъемные" при трудоустройстве

ЧАПАЕВСК. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году коллектив Чапаевской центральной городской больницы пополнили молодые специалисты - два участковых врача-терапевта и три медицинские сестры. При трудоустройстве медработники получили "подъемные" в размере 200 тыс. рублей.

Напомним, в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Самарской области ведется плановая работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Меры социальной поддержки медицинских работников способствуют привлечению специалистов в сельскую местность и малые города. В 2021 г. по поручению губернатора Дмитрия Азарова размер единовременных выплат для специалистов, трудоустроившихся по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения, был увеличен до 200 тыс. рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей - врачей общей практики и врачей в составе бригад скорой помощи - выплата составляет 300 тыс. рублей.

Медицинская сестра Виктория Шестипалова присоединилась к поликлиническому отделению Чапаевской больницы. "Профессия медицинского работника с ранних лет представлялась мне одной из наиболее значимых. Врач, фельдшер, медицинская сестра - люди, от которых зависит состояние здоровья, а значит, работоспособность, социальная активность, а порой и жизнь окружающих. Родители поддержали меня в стремлении изучать медицину, - рассказала Виктория Евгеньевна. - В 2022 г. я окончила Самарский медицинский колледж им. Нины Ляпиной. Сейчас работаю в общеобразовательной школе: контролирую санитарно-эпидемиологический режим, организую медосмотры и другие профилактические мероприятия, при необходимости оказываю первую помощь учащимся и педагогам".

Выплаты уже получили 75 специалистов медучреждений региона. Всего в 2022 году планируется охватить этой мерой социальной поддержки 450 молодых специалистов, которые по завершении обучения примут решение о работе в учреждениях здравоохранения Самарской области.

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