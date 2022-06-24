Самарская дзюдоистка стала второй на турнире Большого шлема

Самарская дзюдоистка, чемпионка Европы-2019 Дарья Курбонмамадова (Межецкая) заняла второе место на турнире "Большого шлема" в монгольском Улан-Баторе.

На пути к финалу Курбонмамадова поборола японку Ёсиду Цукасу — двукратную чемпионку мира, обладательницу олимпийской бронзы.

В финале самарская спортсменка уступила в дополнительное время монголке Энхрийлэн Лхагватогоо.

Турнир был первым квалификационным к Играм-2024. Дарья Курбонмамадова, которую тренируют Сергей Герасимов и Ирина Заблудина, заработала 300 очков в олимпийский рейтинг.

Российские дзюдоисты выступали в Улан-Баторе в нейтральном статусе под флагом и с гимном Международной федерации дзюдо.