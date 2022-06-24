Самарская дзюдоистка стала второй на турнире Большого шлема

Самарская дзюдоистка, чемпионка Европы-2019 Дарья Курбонмамадова (Межецкая) заняла второе место на турнире "Большого шлема" в монгольском Улан-Баторе.
На пути к финалу Курбонмамадова поборола японку Ёсиду Цукасу — двукратную чемпионку мира, обладательницу олимпийской бронзы.
В финале самарская спортсменка уступила в дополнительное время монголке Энхрийлэн Лхагватогоо.
Турнир был первым квалификационным к Играм-2024. Дарья Курбонмамадова, которую тренируют Сергей Герасимов и Ирина Заблудина, заработала 300 очков в олимпийский рейтинг.
Российские дзюдоисты выступали в Улан-Баторе в нейтральном статусе под флагом и с гимном Международной федерации дзюдо.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?